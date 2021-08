Noelia et son invitation affectueuse à Cherryland VIP entre les discussions | Instagram

Il y a peut-être quelques semaines que la belle chanteuse et femme d’affaires Noelia a décidé de se retirer de son compte OnlyFans, pour utiliser Pays des Cerises VIP leur propre plate-forme, où le contenu explicite ne manquera pas.

Noélia a commencé à partager coquette et révélatrice à nouveau vidéos où il invite ses followers à faire partie des abonnés de ce nouveau compte, cette célébrité coquette a tout donné contre les grandes entreprises qui proposent le même service.

Cependant, apparemment, la seule forte concurrence qu’elle aurait serait la plate-forme britannique, qui, grâce à ses irrégularités constantes, a cessé d’être du goût de certains utilisateurs, qui l’aiment sûrement déménagé à Cherryland.

Cela s’est produit il y a exactement 20 heures sur son compte Instagram officiel, dont il a également commenté qu’il cessera bientôt de partager du contenu en continu car il sera basculé sur Célébritéiffy, où chaque créateur de contenu a la possibilité d’exceller grâce à son talent.

La chanteuse à succès interprète de tubes reconnus tels que “Je n’ai pas échoué”, “Give me a Reason”, “I touch my self” et “Candela” s’est chargée de toujours avoir l’air impeccable dans ses vidéos, qui dépassent de plus en plus les précédentes. un.

Celui-ci en particulier qui l’a d’ailleurs partagé il y a 20 heures sur Instagram est montré avec une combinaison faite d’un fin réseau de fils qui laisse tout en vue, évidemment pour le contenu léger qui doit être partagé sur Instagram, la femme d’affaires portait des intérieurs.

L’occasion de les voir sans eux se trouve à Cherryland, puisque ce nouvelle plateforme a été créé pour publier exclusivement ce type de publication.

Ouvrez votre profil sur Cherryland.vip, un site de contenu s3xy et épicé, “Description de Noelia.

Bien qu’elle porte des intérieurs noirs, vous pouvez toujours voir ses beaux charmes, Noelia sait profiter de ce type de vidéos, la star portoricaine connaît définitivement très bien le goût de ses millions de fans.

Avec plus de 54 mille reproductions dans cette publication, il est certain que Noelia compte déjà plus de 300 mille abonnés sur sa plateforme, il y a une semaine elle a lancé sa plateforme et en moins de 48 heures elle a réussi à avoir environ 150 mille abonnés, maintenant 6 jours plus tard, non, ce serait une surprise si ce chiffre avait doublé ou peut-être même triplé.