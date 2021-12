Noelia évitera la contagion, annule sa participation à Miami

Noelia annule un événement massif à Miami pour éviter la contagion | Instagram

Malgré le fait que ses fans étaient ravis de savoir qu’ils auraient l’occasion de voir Noelia en action, la femme d’affaires a pris la décision de annuler votre participation dans l’événement auquel il participerait ce 31 décembre.

Le célèbre chanteur Noélia a révélé une nouvelle qui a ému plusieurs internautes, car il ne sera pas présent à Bayfront, Parkf pour le Célébration du nouvel an, en raison d’infections récentes par la nouvelle variante du virus à l’origine de la pandémie.

C’est à travers une vidéo qu’elle a partagée il y a une heure sur Instagram où elle a révélé avec inquiétude que les choses étaient un peu plus fortes que beaucoup ne le croyaient et cela avec la nouvelle variante d’omicron qui a gagné en force.

Comme vous le savez bien, plusieurs pays ont été touchés par la pandémie tout au long de 2020 et peut-être une partie de 2021, les États-Unis en faisaient partie, et maintenant avec cette nouvelle maladie, des dégâts commencent à être constatés.

Les fans de Noelia attendaient avec impatience cette fête de fin d’année | Instagram noeliaofficial

C’est pourquoi Noelia a pris la décision d’annuler sa participation à cet événement massif, où nous aurions l’occasion d’apprécier à nouveau sa voix, ainsi que d’admirer sa beauté en direct.

En vidéo il invitait ses fans à se faire vacciner, puisque les choses n’allaient pas tout à fait, pensant à ses fans il a pris cette décision, on ne sait pas si l’événement lui-même sera annulé, mais pour le moment le visuel de l’attraction principale ne sera pas être présent.

CLIQUEZ ICI SI VOUS VOULEZ VOIR LA VIDÉO COMPLÈTE.

Je pense que ce serait très irresponsable si je ne vous disais pas mes sentiments, nous devons prendre soin de nous et des autres. Utilisons à nouveau des masques et espérons que tout le monde est vacciné », a écrit Noelia.

Dans sa description, il a également mentionné qu’il serait judicieux d’attendre qu’au moins la majorité de la population soit vaccinée :

Afin d’être à nouveau libre et de pouvoir faire et défaire », a conclu Noelia.

La femme d’affaires a également invité des artistes qui, comme elle, étaient conscients de la situation actuelle, et à prendre des mesures en la matière, c’est-à-dire à reporter des concerts et autres, afin d’éviter plus d’infections et ainsi sauver quelques vies.

La détermination de Noelia est extrêmement importante, puisque toutes les stars ne seraient pas disposées à réaliser ce type d’action, elle de son côté prend soin de son public, nul doute qu’elle pense toujours aux autres et est consciente de ses fans.