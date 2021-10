Noelia exhibe sa silhouette avec des bas résille, depuis son lit | Instagram

Noelia la belle et coquette chanteuse ainsi qu’une femme d’affaires ont partagé l’un de ce qui pourrait être son vidéo le plus révélateur publié à ce jour, puisqu’il apparaît à nouveau vêtu de sa silhouette exquise avec une paire de bas résille assez révélateur.

Cette beauté portoricaine trouve toujours le moyen d’attirer l’attention et de chouchouter ses followers sur ses réseaux sociaux et ses plateformes de contenus exclusifs, nous parlons de Celebriffy et Cherryland VIP.

Cette vidéo a été partagée sur son compte Instagram officiel il y a exactement un jour, quelque chose avec lequel il s’est démarqué est d’avoir amené ses fans à commencer à l’aimer et à lui écrire des mots audacieux et parfois risqués.

Pour Noélia Montrer sa jolie silhouette est quelque chose de très simple, elle nous donne continuellement du contenu audacieux comme elle l’a fait avec cette vidéo, dans laquelle elle faisait la promotion et invitait ses fans à s’abonner sur sa nouvelle plateforme Pays des Cerises VIP.

Noelia exhibe sa silhouette avec des bas résille, depuis son lit | Instagram noeliaofficial

Pendant que l’interprète de « You » était dans son lit, elle s’enregistrait montrant quelques angles de ses courbes folles.

La première chose que ses followers voient, ce sont ses charmes supérieurs, elle porte des intérieurs noirs qui exposent cette partie séduisante de son corps.

L’autre pièce qu’elle porte est une paire de bas résille larges, que l’on a déjà vu dans d’autres vidéos tout aussi coquettes que ce solo qui a désormais conquis encore plus ses admirateurs, car la pose qu’elle fait lors de l’enregistrement est quelque peu révélatrice.

Ouvrez gratuitement votre compte VIP Cherryland. Qu’attendez-vous ? Ouvrez votre compte maintenant ! », a écrit Noelia.

Dès lors que Noélia a lancé cette plateforme, elle n’a fait que la promouvoir, fière et coquette à la fois, excitée par la grande acceptation qu’elle a eue de la part des internautes.

La meilleure façon de promouvoir votre contenu est précisément avec votre propre image, tout en partageant du contenu divertissant et surtout coquette, vous ferez une grande impression sur vos fans et les inciterez sûrement à réfléchir à deux fois avant d’entrer pour voir votre contenu.

La vidéo de cette star de la musique romantique coquette compte déjà 128 736 vues, cette fois elle a décidé de bloquer la boîte de commentaires comme elle l’a fait à d’autres occasions, peut-être pour se concentrer uniquement sur les images qu’elle présente.