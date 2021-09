Noelia fait la différence, maintenant elle excelle à Harvard !

in

Une nouvelle façon de se taire et par conséquent des commentaires négatifs envers le chanteuse et femme d’affaires Noelia, cela démontre tout ce qui peut être surmonté, cela a décidé de le faire à travers l’une des meilleures universités de Harvard Business School!

Grâce à ses publications constantes, il a été possible d’observer un peu plus en détail plusieurs des projets sur lesquels il travaille depuis un certain temps.

Noélia Il nous a montré l’effort qu’il fait pour faire avancer chacun d’entre eux, même si en réalité ce n’est peut-être qu’une petite partie de tout ce qu’il doit faire pour atteindre ses objectifs, cependant il n’est pas difficile de se faire une idée de son travail acharné.

Récemment, la belle interprète de hits comme “Bougie“,”je n’ai pas échoué” et “Je me touche“, a publié une vidéo où ils faisaient une interview importante, qui l’a enregistrée a réussi à capturer toute son émotion en parlant de ses projets comme Célébritéiffy, Vocodia et Pays des Cerises VIP.

Une personne très précieuse m’a dit, le meilleur d’entre vous que vous n’avez pas encore découvert. Il m’a convaincu de retourner à l’école, de reprendre mes études, et je l’ai fait !”, a partagé Noelia.

dans cette vidéo Plus précisément, elle parle de l’émotion d’être une femme d’affaires, c’est sûrement l’émotion qu’elle ressent en sachant qu’elle n’a jamais pensé qu’elle serait capable d’apprendre et de devenir la grande femme d’affaires qu’elle est aujourd’hui, ainsi que ses fans, elle-même était surpris et c’est sûrement quelque chose qu’il aime faire, c’est surtout quelque chose qu’il fait très bien.

Noelia étudie à la Harvard Business School, dans cette école leur slogan est “Nous éduquons les leaders qui font la différence dans le monde”, Noelia a sans aucun doute parfaitement adopté cette phrase car elle a réussi ce que très peu, apporter des changements radicaux dans L’industrie.

Pour le moment, cela semble indiquer que la chanteuse et femme d’affaires a opté pour le programme Executive Education.

QUEL PROGRAMME ACADÉMIQUE EST LA FORMATION EXÉCUTIVE ?

« Des programmes pour les individus et les organisations conçus pour aider les cadres chevronnés à élargir leur perspective mondiale et à diriger à un niveau supérieur », informations fournies selon la page HBS (Harvard Business School).

Malgré le fait que Noelia était déjà une leader née, fréquenter une école prestigieuse maintenant lui permettra de dépasser toutes les attentes et d’élargir ses domaines en tant que femme d’affaires comme elle le fait depuis ses débuts il y a quelques années, sans aucun doute, personne pourra l’arrêter !