Noelia fait la promotion du contenu épicé de Cherryland VIP ! | Instagram

Depuis plusieurs semaines Noelia se concentre sur la promotion de sa nouvelle plateforme exclusive de contenus épicés, on parle de Pays des Cerises VIP, au moyen d’un flirt vidéo invite tout le monde à rejoindre son compte.

Avec les changements drastiques qu’OnlyFans a soudainement annoncé des milliers d’utilisateurs dont l’interprète de “Je me touche“Ils ont pris une sage décision.

Ce qu’ils ont fait c’est se retirer de ladite plateforme, pour cela la belle célébrité des réseaux sociaux en a profité pour lancer son nouvelle plateforme.

Noélia Elle a toujours été caractérisée comme une femme intelligente et belle, alors quand elle a découvert les nouvelles politiques d’OF. Il a décidé de se mettre au travail avec Cherryland VIP et de le lancer dans le monde, ce qui a immédiatement été un succès car en moins de trois jours, il comptait déjà plus de 250 000 abonnés.

A noter que le mannequin, chanteuse et femme d’affaires a travaillé un peu plus d’un an sur ce projet et peut-être d’autres, seulement qu’elle a profité de l’erreur de OF pour se faire connaître.

En ne proposant du contenu qu’en mordant à la fois les utilisateurs qui partagent du contenu et ceux qui paient un abonnement, il n’y aurait aucun problème à l’avenir comme cela s’est produit avec OnlyFans qui vous identifie désormais uniquement par ce type de contenu.

C’est ainsi que Noelia a partagé du contenu faisant la promotion de sa plate-forme et quelle façon de le faire, comme vous le savez bien, la chanteuse a une silhouette exquise, il n’est donc pas difficile pour elle de montrer ses courbes, surtout quand elle le fait avec des transparences.

La même chose s’est produite il y a 6 jours avec une combinaison à manches longues qu’il a publiée sur son compte Instagram officiel, l’endroit où il l’a fait semble être le salon de sa maison, cette partie de l’appartement que l’on identifiait déjà par son puits -la terrasse connue n’avait pas été montrée, elle a beaucoup de goût !

À ce jour, sa vidéo compte plus de 88 000 vues, plusieurs de ses fans ont immédiatement réagi en déclarant qu’ils feraient n’importe quoi pour elle et en mentionnant qu’ils s’abonneraient immédiatement.

Quelle beauté de femme “,” Pour toi, j’en ferai ma reine “, ” Vous êtes tous une femme bombasse “, ont écrit certains fans.

Parmi les commentaires, on trouve de nombreux mots d’affection envers la femme d’affaires, cependant il semble qu’il y ait encore plus d’emojis amoureux qui y apparaissent, Noelia est devenue le rêve et l’inspiration de millions de personnes.