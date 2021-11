Noelia fait trembler la concurrence avec de nouvelles plateformes

Noelia fait trembler ses concurrents avec ses plateformes | Instagram

Chanteur, mannequin et femme d’affaires c’est ce qu’est devenue Noelia au fil des années, sans négliger sa musique, elle est entrée dans un monde où très peu réussissent et gagnent en popularité comme elle, elle a fait trembler ses concurrents.

Noélia a réalisé ce que peu font face à une industrie! Il y a quelques mois, elle a lancé deux nouvelles plateformes numériques qui n’ont fait que croître rapidement.

Cette nouvelle a sûrement surpris les grandes entreprises et il est probable qu’elle ait attiré leur attention, du fait que Célébritéiffy et Pays des Cerises VIP Ils n’ont cessé de croître depuis sa sortie au public.

Vous aimeriez sûrement connaître le secret de son succès, qui est assez simple, sur les deux plateformes que d’ailleurs les gains sont les mêmes seulement que le contenu qui est partagé est différent, c’est que les créateurs de contenu peuvent monétiser !

Avec la seule nouvelle qu’ils peuvent le faire sur les plateformes de Noélia Ce n’est pas suffisant car non seulement vous gagnez de l’argent, mais vous gagnez un pourcentage plus élevé que sur n’importe quelle autre plate-forme.

Si vous êtes créateur de contenu, c’est une offre que vous seriez sûrement intéressé à connaître immédiatement, ce n’est pas pour rien que la croissance des deux plateformes a été énorme, tant et si bien que la concurrence de la belle interprète de « Candela ».

Vous pensez peut-être à des stratégies pour fidéliser vos utilisateurs et ne pas passer à la fois à Celebriffy et Cherryland VIP.

Que pouvez-vous partager sur Celebriffy

Il s’agit de la première plate-forme lancée par le chanteur portoricain, sur laquelle vous pouvez partager toutes sortes de contenus qui, selon vous, pourraient vous aider à grandir en tant qu’influenceur.

Par exemple, si vous êtes professeur d’art, vous pouvez partager et vendre vos cours, vous déciderez vous-même du contenu à vendre ou non, il en va de même si vous êtes acteur et que vous aimez faire des vidéos divertissantes, les possibilités sont vastes.

Ce que vous pouvez partager dans Cherryland VIP

Si le contenu épicé est votre truc et que vous aimez vendre des photos ou des vidéos légèrement risquées, c’est votre plate-forme idéale, car elle est exclusivement pour elle.

Noelia a aussi un compte ici et savoir sûrement que vous pourriez gagner plus pour vos publications ou vos services est tentant pour tout le monde, vous ne pensez pas.

Sur les deux plateformes, en tant qu’utilisateur, vous décidez combien de temps vous souhaitez avoir un abonnement, cela peut varier et le paiement se fait directement, vos utilisateurs peuvent également vous donner des pourboires s’ils le souhaitent.