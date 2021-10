Noelia fière d’être propriétaire de son temps et de ses entreprises | Instagram

Récemment le chanteur Noelia a partagé une vidéo révélatrice avec une description qui ne pouvait passer inaperçue, signe de son indépendance d’artiste, elle était la plus audacieuse avec ces images où elle utilisait des intérieurs révélateurs.

Pendant des années Noélia Elle se caractérise par être une femme extrêmement forte et indépendante, cela nous est démontré par la croissance qu’elle a eue tout au long de sa carrière et non seulement en tant qu’interprète mais aussi en tant que femme d’affaires.

Les critiques ne l’ont jamais empêchée d’atteindre ses objectifs et au contraire, comme elle l’a commenté dans une interview il y a quelques semaines, s’ils lui donnent des citrons, elle en fait une limonade !

Bien qu’à vrai dire, faire référence à une simple limonade ne permet pas de faire référence à tout ce qu’elle a accompli, mais elle a plutôt réussi à créer une entreprise d’embouteillage de limonade dans le monde entier, comme elle l’a elle-même mentionné récemment sur Instagram.

À travers son compte officiel, la chanteuse, femme d’affaires et mannequin a partagé quelques images que les messieurs aiment voir, elle a fait une compilation de quelques courtes vidéos où elle montre sa silhouette exquise.

Noelia fière d’être propriétaire de son temps et de ses entreprises | Instagram noeliaofficial

En portant des bas résille, un haut et un body, il a su immédiatement captiver ses fans, qui ont rapidement et rapidement commencé à aimer la publication, d’autres sont allés un peu plus loin et ont été encouragés à écrire quelque chose dans votre boîte de commentaire.

Dans la première image, nous voyons de Noélia apparaît, se penchant en arrière de son lit avec ses énormes charmes furtivement sur son haut noir séduisant.

Il ne fait aucun doute que certains internautes une fois qu’ils ont commencé à voir ladite vidéo pendant une heure, leurs battements de cœur étaient plus répétitifs et leur respiration a commencé à s’accélérer un peu.

CLIQUEZ ICI SI VOUS VOULEZ VOIR LA PHOTO.

Dans sa description, Noelia affirme qu’elle fait ce qu’elle veut, ceci parce qu’elle agit selon ses convictions, sans que personne ne la contrôle, elle est propriétaire de son temps et de ce qu’elle veut faire, pas n’importe quel artiste et star de la série peut se vanter de ce qu’elle fait.

Quelque chose qu’il a également mentionné, c’est qu’il ne vit pas pour bien paraître avec qui que ce soit, il doit sûrement ressentir une grande fierté non seulement d’être allé si loin, mais aussi de son indépendance totale, en tant qu’artiste et en tant que femme.

Certains des fans qui lui ont écrit sont fiers d’elle, mais surtout ils apprécient le contenu qu’elle partage avec eux, la chanteuse a toujours tendance à chouchouter ses fans et plus encore maintenant qu’elle sort Pays des Cerises VIP où ils peuvent être leur contenu le plus séduisant et le plus révélateur.

Ce type d’autonomie ne peut être vanté par personne, surtout quelqu’un qui s’est surpassé autant que l’interprète de “I Touch My Self”, qui est d’ailleurs la chanson que l’on entend en arrière-plan de la vidéo et l’une de ses plus célibataires récents.

Coquette, intelligente, autonome et humble, telles sont les qualités qui pourraient le mieux définir la chanteuse portoricaine, qui après 22 ans de carrière continue de se délecter de sa musique et maintenant aussi de ses compagnies.