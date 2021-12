Noelia indignée contre Elisa Beristain et Javier Ceriani

Pour une diffamation, Noelia s’indigne avec Gossip No Like

Récemment à travers une vidéo le célèbre chanteur Noélia Elle a partagé avec indignation son opinion concernant certains commentaires qu’ils ont faits sur un programme YouTube bien connu.

La chanteuse Noelia s’est caractérisée par le fait d’être toujours extrêmement juste et de défendre les autres personnes qui lui sont proches, que ce soit en tant que collaborateurs ou simplement en tant qu’amis proches, surtout lorsqu’il s’agit de la diffamation de quelqu’un.

Cette vidéo a été partagée par l’interprète de « Candela » sur son compte Instagram officiel, dans laquelle elle apparaît en train de dire quelques mots avec lesquels plus d’une personne se sera sentie identifiée, surtout si à un moment donné certaines rumeurs ont provoqué un scandale dans sa vie.

Dans le programme Potins pas comme Les chauffeurs Javier Ceriani et Elisa Beristan ont fait des commentaires qui ont sûrement blessé le représentant de Noelia au Mexique et également un responsable des relations publiques, comme l’a mentionné la femme d’affaires dans sa description.

Noélia Il a commenté que les mots dans lesquels ils affirmaient que la jeune femme était une amante du journaliste Gustavo Adolfo Infante étaient totalement faux, car son collaborateur et représentant non seulement d’elle mais aussi de certaines de ses entreprises était un jeune professionnel et avec une énergie positive. .

La crise émotionnelle et physique dans laquelle se trouve Gaby en ce moment n’a aucun pardon de Dieu… Je suis non seulement responsable de sa qualité professionnelle mais surtout de sa qualité morale », a commenté Noelia.

CLIQUEZ ICI SI VOUS VOULEZ VOIR LA VIDÉO DE NOELIA.

Alors que la femme d’affaires lisait certains de ces mots dans sa vidéo, sa colère était immédiatement perceptible, ainsi que son indignation face aux propos mentionnés par les animateurs de l’émission, tout cela parce que le journaliste voulait apparemment « y mettre fin », répondant à cette déclaration par leur romance.

Gabriela Reyes n’a jamais été une amante, elle n’est pas non plus une amante de Gustavo Adolfo Infante, et ils devront payer pour une telle atrocité, Gabriela Reyes n’est pas seule ! », a commenté Noelia.

Dans la vidéo de l’émission, ils ont mentionné que la relation présumée entre Gustavo et la jeune femme avait duré deux ans, et que malgré l’aimer beaucoup, ils devaient dire son nom, ils ont également affirmé qu’elle sortait avec un célèbre producteur qu’ils ne connaissaient pas. révéler son identité.

Javier Ceriani et Elisa Beristain ont déclaré qu’ils révéleraient ce nom plus tard et qu’ils voulaient terminer cette année avec une « honnêteté brutale », ce avec quoi la chanteuse et femme d’affaires n’est sans doute pas d’accord car elle est immédiatement sortie pour défendre son amie et collaboratrice.

Pour Noelia, le fait d’avoir mentionné une travailleuse était un abus, car en plus d’être un mensonge c’était sûrement uniquement pour citer un nom et faire mal paraître le journaliste sans tenir compte du fait qu’un innocent serait impliqué.