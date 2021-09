Noelia invite ses fans à s’amuser dans une vidéo coquette !

in

Utilisant sa charmante silhouette pour attirer les regards, la chanteuse et femme d’affaires Noelia a décidé de faire l’une des invitations les plus coquettes à ses followers, à travers une vidéo utilisant des transparents.

Avec cette tenue, ses charmes ultérieurs ont été un peu exposés aux regards de plusieurs de ses fans qui sont toujours très conscients de son Nouveau contenu dans les réseaux sociaux notamment sur Instagram.

Alors que Noélia portait des vêtements qui font sûrement partie de sa collection de Noelicious l’une de ses entreprises et sa propre marque, elle portait une jolie combinaison noire et transparente avec des pierres incrustées dans les jambes et les hanches.

Noelia possède une silhouette exquise | Instagram Noelia

Ce design fait probablement partie de la nouvelle ligne qu’elle a récemment annoncée sur Instagram, ajoutant un de ses succès en tant que femme d’affaires.

Dans sa description, il a dit à ses abonnés “Suivez-moi pour vous amuser, c’est vendredi et nous sommes partis”, c’est le 10 septembre qu’il a partagé le dicton vidéo.

Avec près de cent mille vues, cette vidéo pourrait devenir l’une des préférées des internautes, car on peut voir sa silhouette complète, même s’il marche un instant devant la caméra, il prend une tournure coquette et montre tout.

Même si elle porte des intérieurs noirs, il y a de fortes chances que plus d’un d’entre eux ait répété sa vidéo encore et encore pour voir chaque détail à son sujet.

Noelia a toujours été à l’avant-garde dans tous les domaines dans lesquels elle s’est développée tout au long de sa carrière, en tant que chanteuse, mannequin, femme d’affaires et maintenant aussi en tant qu’actionnaire de grandes entreprises.

Pas pour rien l’interprète de “Bougie“Il est devenu une véritable célébrité multifonction, car il consacre non seulement son temps à sa musique mais aussi à d’autres activités qui en ont laissé plus d’un bouche bée, notamment à cause des progrès qu’il a réalisés en très peu de temps. .

A noter que Noelia consacre aussi son temps à la philanthropie, on pourrait dire qu’elle redonne un peu à la société pour tout ce qu’elle a reçu, le soutien qu’elle a eu de son public et sûrement le désir qu’elle éprouve pour les autres de s’élever aussi bien, comme elle l’a fait dans sa carrière.

Peut-être que vous ne le saviez pas, Noelia donne des conférences dans diverses institutions, pour soutenir les femmes qui ont vécu une terrible expérience avec leurs partenaires et aussi leurs proches, sur YouTube vous pouvez trouver des vidéos de celles-ci publiées le 20 octobre 2014, spécifiquement dans l’Univision canaliser.