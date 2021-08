Noelia laisse tomber ses charmes en portant un body rouge séduisant

Noelia laisse ses charmes de côté en portant un body rouge dragueur | Instagram

La puissante célébrité de la musique romantique, de la pop, de la fête et de tout genre qui interprète le chanteur La portoricaine Noelia a décidé de conquérir à nouveau ses fans grâce à une vidéo dans laquelle elle montre ses charmes avec un micro body dragueur et rouge ainsi que des bas transparents.

Cette publication dans la dernière qu’il a partagée sur son Instagram officiel, il y a tout juste cinq heures, la vidéo coquette a deux objectifs clairs, le premier est de chouchouter ses followers et le second de les inviter à s’abonner à son compte. Seuls les fans.

L’interprète de “je n’ai pas échoué“Votre voiture de luxe conduit une belle Porsche 911 targa, où on l’a vue plus d’une fois se dandiner autour de lui et aussi le mettre en valeur, tout ce qui entoure cette beauté ressort immédiatement.

Votre manière Noélia Elle danse un peu, bougeant ses hanches en plus de ses charmes, selon la chanson que l’on entend en arrière-plan Dreams by That Kind, bien qu’elle semble être dans une sorte de remix donc cela l’aide à danser encore plus délivrée et aussi enthousiaste.

A lire aussi : Demi Rose et son meilleur angle de dos avec un maillot de bain moulant

Tout en montrant sa silhouette bien qu’elle soit assise, la chanteuse et femme d’affaires a reçu plus de 55 000 vues en seulement cinq heures de partage de sa vidéo, cette fois, elle a décidé de bloquer sa boîte de commentaires afin qu’aucun de ses abonnés ne puisse commenter quelque chose.

On trouverait sûrement beaucoup d’émojis de cœurs et de bisous pour la chanteuse, peu de fans lui écrivent quelque chose et quand ils le font, ce n’est que pour mettre en valeur sa beauté inclusive, il y a ceux qui lui ont déclaré leur amour pour elle.

CLIQUEZ ICI SI VOUS VOULEZ VOIR LA VIDÉO.

Les charmes de Noelia ressortent de son body rouge qui d’ailleurs se remarque aussi avec ses bas même s’il est en dessous, ça a sûrement fasciné ses admirateurs, pour le simple fait de pouvoir en voir un peu plus sur son idole et son coup de coeur.

Suivez-nous sur Google News, et cliquez sur notre étoile

Joyeux s3xy mercredi… Vous savez où je serai plus tard, inscrivez-vous sur mon compte OnlyFans et utilisez le lien sur mon profil “, a écrit Noelia.

Pour attirer encore plus l’attention, vous avez peut-être remarqué que son body a des boutons-pression sur le haut où se trouvent ses charmes, de la manière la plus coquette qu’elle a eue la première déboutonnée, mettant encore plus en valeur cette partie d’elle. silhouette exquise.