Noelia lance un avertissement qui va-t-elle arrêter de publier du contenu ?

Pendant quelques semaines le chanteur La portoricaine Noelia a partagé et fait la promotion de sa nouvelle plateforme numérique appelée Célébritéiffy, dans lequel vous commencerez à utiliser plus que votre compte Instagram.

Noélia Il a averti ses fans d’émigrer vers ladite plate-forme et invite ses fans à rejoindre Celebriffy, où ils peuvent non seulement partager du contenu mais aussi gagner de l’argent avec, c’est une offre que personne ne devrait rejeter, vous ne pensez pas.

Vous ne le savez peut-être pas, mais la femme d’affaires, mannequin et célébrité en est la propriétaire. nouvelle plateforme numériqueAu début, il voulait garder le secret pour ne pas attirer autant l’attention, mais il a décidé que c’était une fierté totale que tout le monde découvre que ce grand projet était sa propriété.

Grâce à un flirt vidéo posté sur Instagram, où il apparaît dans leggings transparents et un body moulant a partagé une lettre, dans laquelle il fait référence à cette décision qu’il avait sûrement prise depuis longtemps.

Nous migrons vers Celebriffy, le nouveau réseau social, dans moins de trois mois je ne publierai plus aussi souvent sur Instagram ou Facebook”, a écrit Noelia.

L’interprète de “je n’ai pas échoué“Il a partagé cette vidéo il y a 12 heures, qui compte d’ailleurs déjà plus de 25 000 reproductions, si vous êtes l’un de ses admirateurs, vous saurez qu’il publie du contenu en continu, chaque jour nous trouvons de nouvelles surprises mettant en vedette sa beauté et sa silhouette sublime.

Avec plus d’un million 400 mille followers sur Instagram et ses autres réseaux sociaux, Noelia est devenue l’une des célébrités préférées des internautes, elle est non seulement une belle femme mais aussi intelligente et audacieuse.

Elle-même a commenté que la portée de cette nouvelle plate-forme de réseau social est choquante car on estime que dans quelques années, elle dépassera les autres réseaux sociaux, cela donnerait sûrement un accès direct à Wall Street l’un des principaux objectifs que la femme d’affaires s’est fixé et s’engage à remplir.

Cette application est désormais téléchargeable sur Magasin d’applications, elle comme d’autres personnalités de la série ont déjà leurs propres comptes où elles ont sûrement publié du contenu à la fois gratuit et payant.

Certains de ses followers lui ont écrit dans sa boîte de commentaires pour ne pas se retirer d’Instagram, sûrement plus d’un est déjà dans sa nouvelle appli en s’inscrivant pour voir son contenu exclusif.