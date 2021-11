Noelia, les avantages d’avoir Celebriffy sa nouvelle plateforme

La belle chanteur et la femme d’affaires Noelia s’est donné beaucoup de mal pour offrir au public une chance de gagner un revenu grâce à son talent, grâce à célébritéiffy Tout le monde peut devenir créateur de contenu.

C’était approximativement au début de l’année qu’elle lançait sa première plateforme, celle-ci pourrait sans doute remplacer les réseaux sociaux car on y retrouve les caractéristiques les plus importantes des plus connues à ce jour.

La célèbre femme d’affaires a vu l’opportunité de créer une plateforme qui reprenait le meilleur de tous, ce sera sans aucun doute le nouveau réseau social et elle nous le fait savoir en continu à travers quelques vidéos et échantillons qui aideraient les autres à s’encourager.

Il y a un jour Noélia a partagé une vidéo où l’on expliquait un peu plus en détail les avantages d’ouvrir un compte sur Celebriffy.

« Monétiser n’a jamais été aussi simple », une des phrases qui est commentée dans sa vidéo publiée sur son compte Instagram officiel, vous vous demanderez sûrement pourquoi c’est plus facile, la nouvelle plateforme de Noelia vous donne les outils pour le faire de la manière la plus simple .pratique et simple.

Il y a quelques semaines, le nombre d’abonnés avait beaucoup augmenté, aujourd’hui il y a environ plus d’un demi-million d’utilisateurs.

Quels sont les avantages de créer un compte sur Celebriffy

En tant que créateur de contenu, vous aurez plusieurs avantages, le meilleur de tous, c’est que vous choisissez combien vous voulez gagner pour les abonnements, vous spécifiez les frais qui seront mensuels, le pourcentage de profit en tant que créateur de contenu est le plus élevé en le marché.

Un autre avantage en tant que créateur est que vous pouvez accéder à une carte de débit MasterCard fournie par Celebriffy, ce qui est assez simple à demander, mais ce qui pourrait plaire à plusieurs personnes, c’est que vous pouvez demander la carte sans être un créateur.

Vos gains seront disponibles immédiatement et vous pourrez choisir le compte bancaire sur lequel vous souhaitez les déposer, bien que l’option de la carte que vous propose Celebriffy générerait encore plus d’avantages lors de son utilisation, elle n’a aucun coût et il n’y a pas de commissions.

Grâce à la plateforme Noélia Vous aurez la possibilité de gagner votre vie de manière continue, cela dépendra évidemment aussi beaucoup du type de contenu et de la popularité que vous avez.