Noelia marchait dans la rue vêtue d’un body noir séduisant

Nul doute que Noelia trouvera toujours le moyen de nous surprendre encore et encore, chacune de ses vidéos est unique et ils ont toujours tendance à avoir une touche coquette, comme celle qu’il a partagée récemment où il a été vu dans un body noir marchant dans la rue.

À plusieurs reprises, nous avons vu la star préférée de millions d’internautes, partager du contenu qui frôle le risque, ne prend jamais trop de risques, connaît les limites que permet Instagram, c’est pourquoi il a lancé ses propres plateformes où seul le contenu est partagé épicé.

Nous parlons de Cherryland VIP, sur ce compte, vous pouvez sûrement trouver une vidéo peut-être similaire à celle qu’il a partagée sur Instagram, mais cela ne pourrait avoir rien d’innocent.

Noélia C’est une femme coquette par nature, c’est quelque chose qu’elle ne peut pas éviter, on pourrait même dire qu’elle l’accepte et en profite, permettant ainsi à ses fans qui l’adorent et d’obtenir plus d’abonnés pour ses comptes.

Constamment dans ses publications, ses followers sont toujours fascinés par le contenu qu’elle partage, comme celui-ci où elle fêtait Halloween, déguisée en lapin dragueur.

Peut-être identifierez-vous tout de suite le costume, car il s’agissait apparemment d’un lapin du célèbre magazine Play Boy qui remonte à 1953, à une certaine occasion cette beauté a eu l’occasion de poser pour ledit magazine ainsi que d’autres personnalités importantes du milieu.

C’est ainsi que s’est terminée la nuit dernière, j’ai rapidement tourné vers mon camion, (en évitant la pluie) mais c’était surtout une soirée amusante. Comme c’était bon de sortir et de s’amuser sans la pression de tout ce qui doit être des affaires « , a écrit Noelia.

Dans sa vidéo, elle apparaît en train de marcher dans la rue, mais elle ne l’a pas fait comme n’importe quelle autre personne, elle a marché et dansé un peu, on a immédiatement pu voir la joie et la joie qu’elle ressentait de pouvoir sortir pour profiter d’une nuit, sans toute pression comme elle le fait peut-être d’habitude.

Juste à côté de l’interprète de « Yo No Failé », il y avait aussi d’autres personnes qui marchaient, certaines étaient déguisées et d’autres non, sa vidéo a été publiée le 1er novembre sur Instagram, à ce jour elle compte 303 mille 242 coeurs rouges.

Beautiful Goddess Noelia « , » Tout simplement magnifique ! « , » Profitez de la nuit et de la vie « , ont commenté certains fans.