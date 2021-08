in

Noelia monétise déjà avec Cherryland VIP, et vous le pouvez aussi ! | Instagram

Grâce à la création de nouvelles technologies ainsi que de plateformes, des millions de personnes ont réussi à gagner de l’argent de manière très simple et pratique, si vous voulez trouver une solution qui vous aide à commencer à monétiser, vous serez sûrement intéressé de savoir Pays des Cerises VIP, c’est la nouvelle plateforme de Noelia.

Le contenu épicé C’est ce qui est devenu à la mode aujourd’hui, c’est un nouveau type d’entreprise, des millions de personnes aiment regarder et partager des contenus exclusifs.

C’est sans aucun doute l’un des meilleurs succès de la chanteuse et femme d’affaires. Noélia qui est originaire de la magnifique île de Porto Rico.

La star de la célébrité coquette s’est positionnée comme l’une des femmes entrepreneurs les plus importantes du Mexique. En fait, il y a quelques mois, elle a été reconnue grâce à son travail acharné et à sa discipline, sans savoir qu’aujourd’hui elle emporterait avec Cherryland VIP sur le marché. pour du contenu exclusif.

Pendant quelques jours, cela a commencé par la publicité ardue de la promotion de cette nouvelle plate-forme qui, comme avec Celebriffy, vous permet de gagner de l’argent grâce à votre contenu.

Si le modèle de plate-forme est similaire à celui de Célébritéiffy, dont le chanteur possède également, vous pouvez gagner la majeure partie de l’argent que vos abonnés investissent pour voir votre contenu, apparemment c’est un profit de 80%, quelque chose d’assez intéressant que vous ne pensez pas.

Avec le blocage d’OnlyFans, Noelia et sa plateforme vont sûrement commencer à gagner en popularité, d’autant plus que Cherryland VIP sera exclusivement dédié au type de contenu qui commencera à être interdit dans OF.

Sûrement Noelia a déjà un compte sur sa plateforme comme d’autres personnalités, il est très facile d’y accéder et de créer un compte, peut-être pour certains il sera difficile de s’abstenir de s’abonner à plusieurs comptes simultanément.

Hier l’interprète de “je n’ai pas échoué“Il a partagé une courte vidéo dans laquelle un chiffre assez frappant est apparu et c’est qu’après 48 heures après avoir publié la nouvelle du lancement de Cherryland, il a commencé à avoir plus de 150 000 abonnés, probablement à partir d’aujourd’hui, il aura déjà atteint 200 mille.

Si vous voulez gagner de l’argent en partageant des photos et des vidéos épicées, c’est votre option. choix!