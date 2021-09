Noelia montre Culiacán, Sinaloa, fière de son cadeau !

Une fois de plus le chanteur Noelia se vante du travail des autres et partage très fièrement un beau cadeau détaillé qui lui a été fait dans un célèbre bijoutier dans la ville de Culiacán, Sinaloa.

Le célèbre femme d’affaires Elle a toujours été très reconnaissante et en même temps humble et modeste, mais quand on lui présente l’opportunité de remercier quelqu’un publiquement, elle le fait au-delà de toute mesure.

C’est pour cette raison que sur son compte Instagram officiel, il a partagé une nouvelle photo il y a une heure où il exhibait ce cadeau impressionnant qui ferait sûrement plus d’une envie.

Sur l’image on peut voir Noélia Portant une paire de boucles d’oreilles qui, bien qu’elles ne soient pas parfaitement visibles pour les détails, ont également ajouté une photo d’elles dans la même publication.

Noelia offre un cadeau impressionnant à ses fans | Instagram Noeliaofficial

Ce beau détail vous a été envoyé par la bijouterie V&ll_le magasin Située dans la ville de Culiacán, Sinaloa, sur Instagram, vous pouvez la trouver en tant que vlljoyeros en plus du célèbre chanteur, cette société se consacre à travailler avec d’autres célébrités, sur son compte Instagram tels que Los Tucanes de Tijuana et Canelo lvarez pour mentionner un quelque.

Ce détail a été envoyé à l’interprète de “je n’ai pas échoué“Sûrement dès qu’il les a reçus, il a décidé de les montrer et de les utiliser tout de suite, en plus de partager l’image que nous voyons sur son compte.

Le design qui a été décerné à la talentueuse femme d’affaires, mannequin et chanteuse se compose de saphirs colorés et de diamants en or blanc, c’est un design assez frappant en raison des couleurs que l’on y trouve entre les tons bleu, rose, rouge, orange et jaune dans en plus des diamants.

Sûrement Noelia est fière de partager ce type de cadeaux de l’un des États de la République mexicaine qui lui a donné tant d’amour, il y a quelque temps dans l’une de ses présentations elle est devenue une artiste adoptée par l’État donc on pourrait dire que Noelia It est tout un Sinaloense.

La chanteuse recommande vivement cette entreprise, c’est quelque chose qui l’a caractérisée tout au long de sa carrière, le simple fait de pouvoir aider les autres à grandir est quelque chose que tous ceux qui sont en contact avec elle apprécient.

Avec plus de deux mille publications sur le compte de la joaillerie, nous trouverons sûrement d’autres célébrités, tant internationales que locales, qui portent fièrement l’excellent travail accompli avec dévouement, patience et surtout amour pour l’art.

Noelia soutient aussi bien les petites que les grandes entreprises qui n’ont pas d’importance, tant que cela les aide à grandir, c’est quelque chose qu’elle fait sans engagement et avec tout l’amour du monde.

