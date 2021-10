Noelia montre sa silhouette vêtue d’un corps affectueux de Noelicious

Noelia montre sa silhouette vêtue d’un corps de Noelicious dragueur | Instagram

Pour Noelia, flirter n’a jamais été un problème, étant elle-même le modèle de ses propres créations de sa ligne de Noelicious, ses fans sont plus que ravis de ce qu’ils voient toujours, surtout quand il utilise des transparents.

Il y a quelques heures, le chanteur portoricain nous a offert l’un des vidéos la plus coquette qu’elle ait partagée jusqu’à présent, en raison de sa pose par derrière.

Ses charmes ultérieurs mignons sont redevenus les protagonistes de sa publication, comme cela s’est produit ces jours-ci.

A l’endroit où il était Noélia dans son appartement, il y avait une douce lumière rose, donnant une touche encore plus coquette aux images qu’il présentait à ses fans.

La vidéo a sûrement été enregistrée avant de se rendre à Dallas, au Texas, car il y a quelques jours, il était dans cette ville prêt à ouvrir un nouveau Noelia’s Cabaret.

Il y a cinq heures, il a commencé à ravir la pupille de ses disciples, il porte un body blanc à manches longues, qui devient un peu plus étroit au fur et à mesure qu’il descend.

Noelia montre sa silhouette vêtue d’un corps de Noelicious dragueur | Instagram noeliaofficial

Sur lui, il portait des leggings de sa nouvelle ligne Noelicious, que l’on peut comme toujours identifier grâce au cœur qu’ils ont imprimé sur les hanches.

Nous avons déjà vu ce design particulier dans des vidéos précédentes de la chanteuse et femme d’affaires, celui-ci en particulier est blanc avec un peu de transparences et des pierres brillantes attachées, la touche de glamour ne pouvait pas manquer.

CLIQUEZ ICI SI VOUS VOULEZ VOIR LA VIDÉO.

Noelia a eu beaucoup de succès auprès de ses clientes et aussi de ses admirateurs avec les vêtements qu’elle a lancés, car elle est elle-même le modèle, sa silhouette se démarque immédiatement et ceux qui la revoient tombent à nouveau amoureux de sa beauté.

Le chanteur interprète de tubes tels que « You », « Clávame tu amor » et « Ya eres no muy », a sorti de nouvelles musiques qui sont devenues des tubes pour les nouvelles générations tels que « I Touch My Self », « Kiss Me « et » Je n’ai pas échoué ».

Malgré que Noélia est assez actif sur son compte Instagram, dans peu de temps, il commencera à arrêter de publier du contenu en continu, du fait qu’il passera à deux grandes plateformes.

L’un d’eux est Celebriffy, qui est estimé être le nouveau concours pour les réseaux sociaux tels que Instagram, Facebook et Twitter. Mieux encore, les créateurs de contenu pourront gagner de l’argent à chaque publication.

La deuxième plateforme est Cherryland VIP où vous pouvez trouver tout le contenu épicé que vous voulez, vous vous souviendrez sûrement de la célèbre plateforme britannique OF, cependant avec Noelia’s, les gains sont plus élevés !

Il y a un peu plus d’un mois, elle a annoncé qu’elle migrerait vers ses plateformes et quitterait progressivement celles que nous connaissons couramment.