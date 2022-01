Noelia n’aura pas de collaboration avec Sabrina Sabrok, c’est un mensonge

Le bureau de Noelia dément les déclarations de Sabrina Sabrok | Instagram

Il y a quelques instants, Noelia a partagé une photo avec Libération qui a rendu son bureau public, où il a nié toute sorte de collaboration avec Sabrina sabrok, que vous connaîtrez sûrement pour leur participation au programme La Hora Pico.

Récemment Sabrina Sabrok, la célèbre starlette argentine, a partagé dans une interview son envie de collaborer avec Noélia réalisant ensemble une vidéo au contenu piquant, dans laquelle elle affirmait avoir eu des contacts avec la chanteuse et femme d’affaires.

A travers cette interview, la coquette et audacieuse Argentine a affirmé qu’elle était depuis longtemps en contact avec l’interprète de « Yo No Failé » via les réseaux sociaux, et qu’elle l’invitait via Notes TV où elle l’invitait à collaborer ensemble.

Si vous êtes fan de Noelia, vous le saurez quelques fois et on pourrait même dire qu’elle n’a jamais collaboré avec un autre artiste, elle travaille généralement de manière indépendante et de la manière la plus attentive son bureau a invité la belle Argentine à ne pas le faire. Type de déclarations.

Le bureau de Noelia lance une déclaration avertissant Sabrina Sabrok de ne pas utiliser le nom de l’artiste | Instagram noeliaofficial

Par ce moyen, le bureau de gestion de la chanteuse et femme d’affaires Noelia dément catégoriquement les déclarations émises par Sabrina Sabrok, interférant avec des plans fictifs pour notre International Star », commence le communiqué.

De la manière la plus respectueuse, les responsables de l’image de la chanteuse et femme d’affaires ont invité Sabrok à ne faire aucune allusion au nom de Noélia, puisqu’il n’est pas prévu d’accepter une quelconque invitation que vous puissiez faire au célèbre chanteur.

Dans la déclaration, il a également été indiqué que la propriétaire de Cherryland VIP ne partagerait aucune déclaration à ce sujet et ne donnerait pas d’interviews à ce sujet, car c’est précisément ce dont sont responsables les directeurs de son bureau au Mexique et son directeur.

Enfin, cette personne est tenue de ne faire aucune référence à Noelia dans les médias, car elle encourrait le risque de faire l’objet de poursuites judiciaires pour usage abusif de son image et de son nom sans son consentement », ont-ils ajouté dans le communiqué.

Il y a quelques minutes à peine, cette déclaration a été rendue publique, et à défaut de quoi Noelia a partagé sur son Instagram officiel, apparemment ce sera la seule démarche qu’elle fera à cet égard, tout est géré par son bureau de direction et son équipe juridique.

Il y a quelques jours, l’Argentine est apparue dans les médias numériques avec cette nouvelle, peut-être ne sait-elle pas que Noelia a lancé une plate-forme de contenu épicée Cheryland VIP et qu’elle n’a donc pas besoin de revenir sur la plate-forme britannique comme elle le propose soi-disant. collaborer.