Noelia offre une intense sérénade à ses fans avec “Je n’ai pas échoué” | Instagram

Avec le retour de Noelia à la musique romantique avec son nouveau single “je n’ai pas échoué“Il a laissé des millions de personnes surpris et ravis de cette nouvelle mélodie, avec laquelle il a apparemment donné il y a quelques semaines une sérénade intense et émouvante à ses fans interprétant cette chanson.

Le célèbre chanteuse et femme d’affaires est restée dans le goût du public pendant plus de 22 ans, peu de célébrités comme elle continuent de se faire entendre avec leurs succès et continuent de célébrer sa carrière.

Quant à la musique romantique, l’interprète de “Bougie“Elle a décidé de prendre du temps avant de revenir à ses débuts, avec le genre qui l’a vu débuter son succès, les ballades romantiques, bien sûr tout type de musique et genre qu’elle interprète Noélia c’est un succès certain.

Grâce à sa simplicité et surtout à la chaleur humaine avec laquelle il traite ses fans et le fait qu’il cherche toujours un moyen d’aider les autres est l’une des raisons pour lesquelles il continue d’être l’une des stars préférées.

Sur son compte Instagram officiel il nous a confié ce nouveau single dont il fait la promotion depuis plus d’un mois après sa sortie et qui est devenu l’un des plus téléchargés, heureusement des milliers et même des millions attendaient son retour à la musique romantique. .

C’est pourquoi dans sa vidéo d’il y a 3 jours où elle est debout rechargée dans sa voiture de luxe vêtue de leggings et d’un body transparent, son single “I did not fail” commence à jouer en fond sonore et elle se met à chanter à plus d’un ça lui piquait la peau.

Il y a vous voulez mentionner que ce sujet les fait pleurer et qu’il est vraiment très intense et même des mots tels que : arrivant, intense, profond et captivant sont mentionnés.

Cette chanson me fait pleurer d’une si belle chanson, merci Noelia ! “,” Magnifique, je t’aime, mon coeur, beaucoup de succès “, ” Ta chanson me fascine “, ont-ils écrit dans la publication.

Sûrement plus d’une des personnes qui ont entendu la chanson pour la première fois se sont senties identifiées, ce ne serait pas une surprise que comme “Donne moi une raison“devenir l’un des favoris qui doivent figurer sur la liste des chansons à dédier aux ex-partenaires, vous ne le pensez pas.

Pour la chanteuse, femme d’affaires et mannequin, chouchouter ses fans est quelque chose qu’elle fait au quotidien, elle se soucie d’eux et essaie toujours d’avoir du contenu frais qu’elle est sûre qu’ils vont aimer.