Noelia partage l’une de ses plus grandes passions, en vidéo | Instagram

Une fois de plus le chanteuse et femme d’affaires Noelia a fini par surprendre des milliers d’internautes avec une vidéo et c’est qu’elle y mentionne que c’est l’une de ses plus grandes passions, quelque chose que peu de gens connaissaient.

Lorsque vous êtes une célébrité comme elle, votre vie personnelle a tendance à devenir publique, ceci parce que les fans veulent en savoir un peu plus sur la vie de leurs artistes préférés.

De nos jours, grâce à la facilité que nous offrent les réseaux sociaux, nous avons la possibilité d’en savoir peut-être un peu plus sur les goûts et les passions de ceux que nous admirons, la même chose s’est produite avec l’interprète de “je n’ai pas échoué” et “Je me touche“.

Malgré le fait que cette beauté a l’habitude de partager du contenu lié à ses nouveaux projets musicaux et en tant que femme d’affaires, à certaines occasions elle nous permet d’en savoir un peu plus sur Noélia, la femme et pas seulement l’artiste.

Le propriétaire de Célébritéiffy et VIP du pays des cerises Il adore monter à cheval, cela nous a été montré plus d’une fois à travers des vidéos et des photographies.

Précisément dans la plupart des cas, son contenu a été précisément avec un beau coursier de couleur miel avec de longs cheveux blonds, bien que d’autres soient bien sûr également apparus, mais c’est sans aucun doute celui qui a le plus attiré l’attention de ses adeptes.

Noelia le fait comme une professionnelle, elle a du port et de la grâce, vous saurez que ce n’est pas n’importe quoi de monter à cheval et de se mettre au trot, cela demande de la force à la fois dans les jambes, le ventre et même les bras. C’est un très beau sport , mais il faut justement de la discipline pour pouvoir le faire.

Si à une occasion vous avez eu l’occasion d’en monter un, vous comprendrez un peu la référence, jusqu’à présent on ne sait pas combien de temps il continue à pratiquer cette discipline, ce type de données n’est généralement pas partagé, cependant, avec le simple le fait d’en savoir un peu plus pour certains suffit.

J’aime la vie équestre, les choses les plus importantes dans la vie pour moi sont d’être toujours terre à terre et avec un cœur ouvert pour servir et aimer », a écrit Noelia.

C’est sans aucun doute l’une de ses plus grandes passions et la seconde est plus qu’évidente, même si elle a un peu de compétition, on parle de musique et d’entrepreneuriat, sans aucun doute Noelia aime beaucoup être une femme d’affaires et c’est quelque chose dans lequel elle travaille sans aucun doute comme un professionnel.