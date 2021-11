Noelia partage une photo portant une tenue coquette faite uniquement de bandes

Noelia porte une tenue faite de quelques bretelles noires | Instagram

Une autre photo que le chanteur Noelia a partagé qu’elle a fait réagir immédiatement certains de ses fans dans sa publication, c’est sûrement parce que cela tenue affectueuse J’utilisais est composé de quelques bandes.

La chanteuse coquette et célèbre Noélia Il a toujours tendance à partager du contenu risqué, ce que ses fans adorent voir, plus il enseigne, mieux c’est pour eux, mais le fait qu’il couvre parfois un peu est quelque chose qui attire également l’attention.

Bien que ce ne soit pas la première fois que l’on retrouve précisément cette photographie dans le récit de Noelia, elle est sûrement perdue parmi ses 6 219 publications à ce jour.

Sur l’image on voit la propriétaire de Celebriffy et Cherryland VIP, assise sur une chaise blanche, mettant les deux bras sur ses jambes, il semble que l’endroit où elle se trouve soit un studio puisque le fond est blanc.

La coquette Noélia elle ne porte que deux pièces qui, si elle avait été dans une autre position, n’auraient couvert aucun de ses charmes.

Elle est assise posant retournée sur le dos, elle porte une sorte de « jupe » faite de bandes ou elles pourraient aussi être des fils croisés, la chanteuse et femme d’affaires laisse ses charmes légèrement exposés aussi bien en haut qu’en bas.

En haut, il semble que le dessin de sa tenue ne soit tenu que par le bas du dos, celui-ci est également réalisé avec quelques bandes en noir.

Rien ne me rend plus heureuse que d’être qui je suis et de vivre pleinement ce que la vie m’a donné », a déclaré Noelia.

L’image a été partagée il y a 14 heures via son compte Instagram officiel, heureusement pour les fans qui veulent exprimer quelque chose à cette beauté blonde, ils ont eu l’occasion de le faire car à cette occasion la boîte de commentaires était disponible.

Pour le moment, il compte 222 commentaires et en ce qui concerne ses fans amoureux, ils vont de 14 500 au total.

Je t’aime Noelia, merci d’être comme tu es « , » Vous avez les deux et si c’est un péché, péchons ensemble « , ont commenté certains fans.

Sur le profil Instagram Noélia Cela donne à ses fans la possibilité d’entrer sur son site Web afin qu’ils en sachent un peu plus sur elle, non seulement en tant que chanteuse mais aussi en tant que femme d’affaires, sur cette page en ligne, vous pouvez trouver certaines de ses multiples entreprises et alliances.