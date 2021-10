Noelia porte des breloques devant le miroir à double vue

Noelia avec une double vue de ses charmes devant le miroir | Instagram

L’une des chanteuses célèbres qui a conquis ses fans non seulement avec sa musique mais aussi avec sa beauté et sa noblesse est sans aucun doute Noelia, qui a récemment trouvé une nouvelle façon de chouchouter ses millions de fans.

Noélia a décidé de poser face au miroir vêtue de sa silhouette exquise, grâce à cela, nous pouvons voir l’interprète de « Candela » en quelque sorte, corroborant que Noelia est candela comme elle le dit dans sa chanson.

Il y a 16 heures, il a partagé cette image avec ses fans, dans l’un de ses plus récents posts sur Instagram, comme il le fait d’habitude puisqu’il est toujours assez actif dans l’application.

Il ne fait aucun doute que la coquette chanteur Et une femme d’affaires a toujours un peu de temps à consacrer à ses fans, partageant des contenus audacieux qui font immédiatement tourner les têtes, tout en s’occupant de ses nombreuses occupations en tant que femme d’affaires.

La tenue que porte la chanteuse est complètement noire, cela semble être une combinaison, qui grâce au design nous permet de voir ses intérieurs noirs, en bas on voit qu’elle a des pierres avec des paillettes incrustées et au dessus seulement un design simple avec des manches longues.

Si vous avez aimé ce design, vous pouvez sûrement le trouver dans sa boutique en ligne, dans sa description il a écrit « Noelicious Night », c’est sûrement le nom de la ligne qu’il a lancée et dont il a été pendant quelques semaines.

En se tenant debout devant le miroir posant avec une de ses mains à sa taille et l’autre sur sa tête, Noélia il réussirait à susciter plus que quelques soupirs, d’autant plus qu’il peut être complètement vu sous différents angles, grâce à la position dans laquelle il se pose.

Ce qui attire le plus l’attention du propriétaire d’entreprises telles que Noelia’s Cabaret, Noelia’s Grill House, Celebriffy et Cherryland VIP, c’est le cadre où elle se trouve, sauf qu’elle est complètement rose, probablement à cause d’une édition qui a été faite avec l’image.

Tout simplement magnifique, salutations mignonnes « , » Comme tu es belle, poupée « , » Ma belle petite fleur, belle nuit « , commentaires de ses fans.

La chanteuse a déjà près de 10 mille coeurs rouges dans sa publication en plus de centaines de commentaires où d’ailleurs ce sont les emojis qui foisonnent, coeurs, fleurs, lamas et autres, tout à exprimer avec des images pour sauver des mots.

Noelia est et continuera d’être le rêve de millions de personnes, bien que maintenant, avec ses nouvelles plateformes, elle puisse rendre ce rêve plus facile pour plusieurs personnes pendant qu’elles regardent son contenu épicé sur Cherryland VIP.