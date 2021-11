Noelia porte des charmes avec un peu de froid, porte une combinaison blanche

Noelia s’habille de blanc et porte des charms avec un peu de froid | Instagram

L’une des chanteuses les plus coquettes et qui continue sans aucun doute de faire tomber ses fans amoureux est la belle Noelia, qui est également une femme d’affaires de premier plan, a récemment partagé un vidéo où elle porte une combinaison noire elle avait un peu froid !

Malgré que Noélia a de nombreuses occupations au cours de la journée, cherchant toujours le temps de ravir l’élève de ses fans, comme cela s’est produit avec ces images que nous n’avons jamais vues auparavant.

A quelques reprises, la mannequin et actrice également, a partagé à plusieurs reprises des vidéos et des photos qui à l’époque sont devenues extrêmement populaires, c’est une très bonne technique pour ravir une fois de plus ses followers avec ce type de contenu.

Celui-ci en particulier, comme la plupart jusqu’à présent, il l’a partagé sur Instagram, posant depuis le balcon de son appartement à Miami, aux États-Unis, qui serait l’endroit où réside actuellement cette beauté portoricaine.

Il y a 8 heures, il l’a publié sur son compte officiel, avec une belle phrase qui, bien sûr et comme d’habitude, a fait de cette journée une journée très spéciale pour tous ceux qui ont pris rendez-vous pour le voir.

Beau mardi pour tout le monde, avec un peu d’air frais on sent l’hiver arriver », a écrit Noelia.

Dans la publication la belle chanteur Elle porte des vêtements blancs, cela semble être une combinaison blanche, bien que cela puisse aussi être un body avec une paire de chaussettes de sa marque Noelicious qui, comme d’autres de ses entreprises, sont devenus un succès.

Une fois qu’il abaisse la caméra, il montre ses charmes ultérieurs, mais tout change et commence à faire battre le cœur de ses fans une fois qu’il lève lentement la caméra alors qu’il se perche près de ses charmes supérieurs, montrant qu’il avait un peu froid.

La réaction que fait notre corps lorsque nous avons froid est que nos poils de peau et certaines autres parties ont tendance à être encore plus visibles comme c’est le cas avec ses charmes, il était également visible qu’elle ne portait rien sous son corps.

Tu es si belle et tu chantes très bien Noelia, salutations », a écrit un fan.

Noélia Elle montre un peu du magnifique paysage qu’elle voit chaque matin à son réveil, et nous montre également une partie de sa jolie silhouette, qui a récemment ressemblé plus que jamais à certaines vidéos appréciant Halloween habillée en lapin affectueux.