Noelia porte des charms avec une tenue et commence sa semaine en coquette !

Noelia commence la semaine sexy et fraîche avec cette tenue

Quelque chose qui a toujours caractérisé la célèbre chanteuse et femme d’affaires est sa façon de gâter ses followers, sans aucun doute il n’y a personne comme Noélia, au moment de montrer ses charmes avec ses tenues coquettes, comme celle-ci avec laquelle elle a commencé sa semaine.

Il semble qu’une jolie coutume se soit faite pour l’interprète de « Yo No Failé », le fait d’enregistrer ses belles courbes alors qu’elle est sur ses draps blancs, la faisant toujours regarder affectueux et frais.

Noelia exhibait le haut de ses charmes en portant un haut blanc à larges bretelles et un col rond qui permettait d’apprécier à la perfection cette belle partie de son corps.

En dessous, elle portait ses leggings bien connus de sa propre marque Noelicious, que, comme déjà mentionné dans les notes précédentes, vous pouvez les identifier car ils ont des lèvres brodées dans le dos à la hauteur des hanches.

Noelia commence la semaine sexy et fraîche avec cette tenue

Il n’y a pas de meilleur modèle pour promouvoir ses propres vêtements comme le fait cette beauté, qui se démarque à chaque fois qu’elle apparaît avec de nouveaux contenus sur ses réseaux sociaux, notamment sur ses plateformes exclusives.

Bonjour… Bon Morging, bon début de semaine « , a commenté Noelia.

Grâce à ses leggings blancs comme le haut, il était possible de se distinguer un peu de sa belle peau, car ce vêtement était un peu transparent, il était prudent de ne pas trop en montrer, grâce à cela on pouvait apprécier un peu plus la tatouage cette beauté blonde a.

Quant à son haut, si vous faites un peu attention vous remarquerez que c’est la seule chose qu’il porte, ses fans ne sont pas ravis de son contenu pour rien, il ne nous apprend rien d’inconvenant, mais il vous donnera quelques échantillons coquette de ce que vous pourriez apprécier à Cherryland VIP.

Une partie des mots que Noelia a écrits dans sa description de l’assurance ont fait la journée de ses fans, d’ailleurs cette publication a été partagée il y a 12 heures très tôt, avec déjà près de 40 000 reproductions et des centaines de commentaires.

N’oubliez pas que vous pouvez déjà acheter du temps d’antenne pour n’importe quel numéro de téléphone … Que ce soit un numéro au Mexique ou n’importe quel autre dans le monde « , a écrit Noelia.

La chanteuse et femme d’affaires à succès faisait la promotion de VoixStar Telecom, une autre des nombreuses sociétés détenues par cette célèbre célébrité de l’industrie.