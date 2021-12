Noelia porte des charms en lingerie pour inviter Cherryland

Noelia avec ses charmes invite les fans à porter Cherryland VIP | Instagram

Cette belle femme d’affaires et artiste célèbre qui est aussi une femme d’affaires de premier plan Noélia, a partagé une vidéo légèrement osée pour ravir ses fans tout en exhibant ses charmes avec un intérieur quelque peu révélateur, dans le but de les inviter sur sa plateforme de Cherryland VIP.

La célèbre chanteuse de musique romantique et pop nous a livré des images et encore des images où elle vante ses belles courbes, que ses fans ont toujours hâte de voir, Noelia sait très bien ce qu’ils aiment et en profite pour les chouchouter.

L’interprète de « Yo No Failé » son dernier tube, inviter des fans faire partie de sa nouvelle plateforme, soit en tant que créateurs de contenu, soit simplement en tant que consommateurs, le cas échéant ceux qui souhaitent voir leur contenu sur Pays des Cerises VIP, ils doivent souscrire à leur compte.

Dans cette vidéo récente, nous admirons non seulement sa beauté, nous pouvons également apprécier quelques informations dans sa description, mais ses fans n’en ont sûrement pas tenu compte, du moins pas avant d’avoir fini d’admirer la vidéo, peut-être encore et encore.

Noelia avec ses charmes invite les fans à porter Cherryland VIP

Le meilleur de mon contenu épicé est sur Cherryland VIP, utilisez le lien sur la couverture de mon profil pour vous rendre à Cherryland ou visitez ma page officielle pour utiliser les liens « , a écrit Noelia.

Cette plateforme particulière a connu une croissance assez rapide, sans hésiter à deux reprises elle deviendra certainement la concurrence directe de la célèbre plateforme britannique de Fans Only.

Noélia apparaît allongé entre ses draps blancs, en raison de la gravité, ses charmes supérieurs peuvent être appréciés encore plus volumineux, exquis et naturels.

Grâce à l’intérieur noir dragueur qu’elle portait, sa peau blanche s’est immédiatement démarquée, d’autant plus qu’elle avait l’air un peu serrée, grâce aux larges bretelles qu’elle portait avec des détails dragueurs en paillettes et quelques lettres écrites lui donnaient plus de soutien.

Il y a 16 heures, il a publié cette vidéo où il fait la promotion une fois de plus et de la manière la plus coquette de faire partie de ce déjà célèbre et nouveau plate-forme de contenu épicé.

Grâce à cette agréable vidéo avec laquelle probablement plus d’un de ses followers qui l’ont vue ont soupiré sur le coup, Noelia en a déjà 76 233 comme elle l’a fait à d’autres occasions, elle a bloqué la boîte de commentaires, afin qu’ils se concentrent uniquement sur elle.