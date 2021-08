in

Noelia porte des transparents et un micro top, ils ont failli tomber ! | Instagram

Quelque chose qui fascine le chanteur Noelia laisse ses fans bouche bée et veut voir un peu plus ce qu’elle enseigne, comme cela s’est produit dans l’un d’entre eux vidéos plus récente où elle apparaît avec ses charmes sur le point de se détacher de son petit haut.

Pour Noélia Faire du sport fait partie de son quotidien et quoi de mieux pour chouchouter ses fans, qui la suivent de plus en plus.

Ce n’est pas seulement sur son compte Instagram mais aussi sur ses autres réseaux sociaux, comme Facebook, Twitter, dont la célèbre plateforme de contenus exclusifs qui est récemment devenue une tendance.

Nous parlons d’OnlyFans, où à partir d’octobre, ils interdisent le partage de certains types de contenu dans l’application, vous pouvez sûrement déjà imaginer de quoi il s’agit et précisément l’interprète de “Candela” a un compte dans ladite application.

Cependant, certains fans ne sont pas tristes de cette nouvelle puisque la chanteuse et aussi une femme d’affaires a lancé une application appelée Célébritéiffy où vous pouvez également voir son contenu exclusif.

La célèbre star de la musique romantique a averti à plusieurs reprises ses fans qu’elle cesserait bientôt de partager du contenu sur Instagram, ayant décidé de passer entièrement à sa propre application sur Celebriffy.

Dans sa dernière vidéo il nous donne la preuve qu’on peut trouver des photos et d’autres vidéos un peu plus révélatrices que celle-ci, où d’ailleurs, il porte des transparents et des petits sous-vêtements qui couvrent à peine ses charmes.

Noelia fait un exercice qui pourrait étirer sa colonne vertébrale, elle est allongée sur un gros ballon donc elle est complètement étirée, la gravité a fait son travail avec ses charmes qui, comme vous pouvez le voir dans la vidéo, sont sur le point de se détacher , chose qui n’arrive évidemment pas.

Noelia prend grand soin du type de contenu qu’elle partage sur Instagram, puisque l’application a tendance à supprimer automatiquement certains types de contenu de certains utilisateurs qui enfreignent les règles qu’ils établissent une fois qu’ils ont créé leur propre compte (ce sont les termes et conditions).

Il y a 8 heures, il a commencé à ravir tout le monde avec cette nouvelle vidéo qui, bien qu’elle n’ait écrit aucune description, ses abonnés l’ont déjà reproduite plus de 72 000 fois et ont également 365 commentaires.