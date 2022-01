Noelia porte sa lingerie dans une vidéo coquette depuis son lit

Noelia exhibe ses jambes en vidéo montrant ses intérieurs | Instagram

Avec un nouveau contenu, le plus coquet était que Noelia, la chanteuse bien connue et femme d’affaires importante, a décidé de commencer ce 2022, comme ce fut le cas avec un vidéo récente dans laquelle vantait ses intérieurs et surtout ses jambes galbées.

La célèbre interprète de « You » a décidé de commencer l’année avec les publications les plus coquettes, dépassant de loin certaines qu’elle avait partagées les années passées, nul doute que cette 2022 sera la plus excitante et coquette.

Chaque fois que cette beauté est dépassée en termes de contenu, même si cette fois, elle ne faisait pas la promotion de sa plate-forme de contenu épicée, vous savez sûrement que Noélia a des images intéressantes et révélatrices sur sa plateforme numérique.

Cela peut vous intéresser : Noelia s’associe pour lancer NicaSocial, un nouveau réseau social

Cette vidéo fait partie d’une collection que possédait la femme d’affaires influente, elle-même a mentionné qu’elle avait déjà partagé une vidéo similaire, seulement qu’elle est sans aucun doute encore plus coquette que la première qu’elle a également partagée sur son Instagram officiel.

En plus d’être une excellente chanteuse et femme d’affaires, Noelia est devenue un mannequin très coquette | Instagram noeliaofficial

Il y a 20 heures, il a commencé à conquérir le cœur de ses abonnés avec cette vidéo, qui compte déjà plus de 180 000 reproductions, qui continuent d’augmenter.

C’était de l’autre jour que je ne l’ai jamais mis en ligne… J’ai fait une ressemblance. Voilà je vous donne cet autre temps, Noelicious », a commenté Noelia.

La publication de la chanteuse est sur le point d’atteindre les 600 commentaires, plusieurs d’entre eux comme toujours louent sa beauté et lui en demandent toujours un peu plus, du contenu qu’ils pourront sans doute retrouver sur sa plateforme de contenu épicée Cherryland VIP.

Noélia Il posait depuis les draps blancs de son lit, au fond on peut voir des oreillers qui ont l’air très confortables.

CLIQUEZ ICI SI VOUS VOULEZ VOIR LA VIDEO COQUETO.

Cette beauté a déplacé un peu la caméra pendant qu’elle se filmait, de ses jambes galbées elle est remontée un peu, atteignant ses hanches et ses charmes postérieurs, plus tard la caméra se lève plus et ce que ses adeptes voient sont ses charmes postérieurs avec un imprimé intérieur animal coquette.

Plus belle impossible mon amour », « Tu es belle précieuse maman », « Belle comme toujours divine maman », ont commenté ses fans.

Après s’être filmée allongée, elle s’agenouille pour s’enregistrer à nouveau, tournant la caméra de haut en bas, malgré le fait que cette fois le seul bruit entendu soit les draps quand elle bouge un peu, ses followers étaient probablement aux aguets pour la voir écouter sa voix mélodieuse.