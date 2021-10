Noelia porte un cachetero court avec lequel elle vole quelques soupirs | Instagram

Beaucoup de gens en entendant le nom de Noelia l’associent immédiatement à deux choses, ses chansons et ses plus grands succès et sa silhouette exquise, dont elle se vantait récemment dans un vidéo où elle pose avec une tenue coquette et révélatrice.

Noélia Il a partagé ces images via son compte Instagram bien connu où il compte déjà plus d’un million et demi de followers, un nombre qui continue d’augmenter.

La chanteuse à succès porte une chemise à manches longues avec un imprimé de figures géométriques en marron, ce vêtement saisissant laisse passer une lumière qui est translucide, ainsi on peut parfaitement voir ses intérieurs et donc ses charmes.

En plus de ce chemisier à manches longues, elle porte également un short en cuir qui atteint juste l’extrémité de ses jambes, permettant à ses charmes de dos de se montrer un peu, surtout lorsqu’elle abaisse un peu l’appareil photo pour montrer cette partie.

Comme il était prévu Noélia Interprète de tubes comme « Tú », « Yo no Failé » et « Candela » portait également une paire de bas avec lesquels elle a terminé d’assembler sa tenue de dragueur.

Cette fois, le propriétaire des plateformes populaires Pays des Cerises VIP et Célébritéiffy C’était au Mastro’s Ocean Club, comme indiqué dans sa publication.

Joie au mot !!!! Joie à tous ici de partager avec vous une petite étincelle de ma belle après-midi, en vous souhaitant à tous de profiter avec joie de ce magnifique coucher de soleil », a commenté Noelia.

Comme mentionné dans sa description, la belle femme d’affaires profitait d’un magnifique coucher de soleil, tout au long de la vidéo, nous la voyons entrer et sortir un peu du restaurant en profitant de la vue sur la mer à côté du soleil se couchant un peu.

Il y a deux jours, il a rendu cette vidéo publique sur son Instagram officiel, où il donne généralement à ses fans des photos et des vidéos avec lesquelles il a tendance à provoquer des milliers de soupirs et peut-être autre chose.

Pour le moment, il compte 63 468 vues, peut-être que certains fans voulaient très bien voir l’endroit où il se trouvait, car nous le voyons généralement dans leur appartement et le voir dans un autre endroit est frappant, nous en savons donc un peu plus sur leurs goûts.

Quant aux commentaires, on en retrouve des centaines où ils lui disent qu’elle est la reine et son fantasme le plus attachant, sans aucun doute Noelia provoque beaucoup de choses aux hommes qui n’ont pas peur de le lui faire savoir.