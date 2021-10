Noelia porte un corps noir séduisant perdu parmi ses charmes

Noelia porte un body noir dragueur perdu parmi ses charmes | Instagram

La célèbre femme d’affaires et chanteur Noelia a partagé une vidéo avec laquelle ses fans étaient non seulement ravis mais impatients d’en voir plus, étant donné qu’elle portait un body moulant qui se perdait parmi ses charmes.

Noélia Elle portait également une paire de bas résille qui mettait en valeur le beau ton blanc de sa peau, c’est sans aucun doute le « parfait combo » pour montrer sa silhouette exquise.

Depuis des années que l’interprète de You Noélia En 1999, il est immédiatement devenu l’une des stars du show-business qui, à ce jour, continue d’être le béguin de millions de personnes, chaque fois que ses fans ont l’occasion de le mentionner dans leurs publications, ils le font.

De nos jours, elle n’est pas seulement connue pour sa musique, elle s’est également distinguée en tant que grande femme d’affaires et surtout en tant que camarade de jeu et mannequin, beaucoup de ses publications sont assez risquées, bien que pour dire la vérité sur Instagram, elles aient un peu baissé le ton.

Ceci dans le but que ses fans recherchent plus de son contenu sur ses nouvelles plateformes Cherryland VIP et Celebriffy, où elle partage un contenu encore plus révélateur que sur Instagram.

Comme cela s’est produit avec sa vidéo il y a un jour, où elle a ouvertement invité ses fans à faire partie de sa nouvelle plateforme, ce type d’annonce est fait en continu, pour elle, il est facile de persuader ses fans avec ses vidéos et ses photos séduisantes.

Dans celui-ci en particulier, elle porte un body sans manches en coton avec une encolure ronde, malgré le fait qu’il couvre ses charmes en haut, la partie inférieure est quelque peu différente car lorsqu’elle devient plus étroite, elle finit par se perdre parmi son beau postérieur charmes.

Comme prévu, les réactions de ses millions d’abonnés n’ont pas tardé à se matérialiser, car ils ont immédiatement commencé à lui donner des likes et des commentaires où ils exauceraient ses souhaits de faire partie de sa nouvelle plate-forme.

Ouvrez votre compte Cherryland.vip gratuitement. Qu’attendez-vous ? … Ouvrez votre compte maintenant ! « , a écrit Noelia.

Noelia portait également une paire de bas résille noirs qui mettait en valeur sa jolie silhouette et donnait à sa vidéo une touche plus rock et coquette, qui d’ailleurs a déjà 22 584 vues et des centaines de commentaires pleins d’amour et d’admiration.