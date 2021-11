Noelia pose avec la tenue la plus séduisante avec des leggings et des bottes

Noelia pose avec le look le plus audacieux avec des leggings et des bottes | Instagram

La chanteuse coquette et l’une des femmes d’affaires les plus en vue de l’industrie a posé plus que coquette, nous parlons de Noelia, utilisant leggings et bottes Longue, plus une veste en cuir, cette beauté a fait le bonheur de plusieurs de ses fans.

Il a partagé une photo récemment où il nous a donné ceci super lookAvec cette tenue, vous pourriez vous donner une idée de la façon de vous habiller pour décembre, à la fois séduisante et chaude.

Grâce à certains comptes sur Instagram on peut se faire une idée de différentes tenues pour les porter aussi, dans le style de votre célébrité préférée du show business, dans le cas de Noélia à plus d’une occasion, elle nous a montré son style unique et extrêmement coquette.

Avec un mignon « Je t’aime » et plusieurs coeurs, l’interprète de « I Touch My Self » a posé de dos pour nous montrer ses charmes saisissants, il parait qu’elle ne porte rien sous ce vêtement, mais très probablement elle porte un tout petit intérieur.

Cela fait 30 minutes que la femme d’affaires coquette qui possède d’importantes entreprises et plateformes numériques telles que Celebriffy et Cherryland VIP, porte des leggings transparents avec un imprimé en lettres colorées, malgré son imprimé on peut encore voir sa peau.

Les bottes qu’il porte arrivent au-dessus de ses genoux, tout comme sa veste sont noires et semblent être en cuir.

Comme c’est beau comme un pétale de rose, salut Noelia, je t’aime aussi, passe une bonne nuit », a commenté un fan.

Malgré le peu de temps qui s’est écoulé depuis qu’il a partagé cette image, il a rapidement commencé à avoir une réaction de ses followers, des cœurs, des emojis amoureux et quelques flammes accompagnent certains commentaires qui en feraient rougir plus d’un.

Les derniers projets de Noelia

La célèbre chanteuse et femme d’affaires s’est concentrée non seulement sur ses abonnés, à les dorloter et à leur fournir un contenu avec lequel ils soupirent immédiatement, elle a également travaillé sur ses entreprises et ses nouveaux projets.

Depuis des semaines sur Instagram et probablement sur Facebook, il fait la promotion de ses nouvelles plateformes, ainsi que de VoixStar telecom où vous pouvez acheter du temps d’antenne pour n’importe quelle entreprise.

Noélia il ne perd pas de temps à s’inquiéter de choses vaines, en fait il a récemment partagé avec Show News qu’il était sur le point de lancer ce qui pourrait être l’un de ses projets romantiques les plus attendus, avec lequel son retour à la musique romantique était à prévoir.

Le projet s’intitule « Romantique avec mes amis » auquel Max Peraza et Adrián Chaparro participeront, ce sont les noms qui ont été proposés jusqu’à présent, mais qui accueilleront sans aucun doute des artistes plus importants de la musique romantique comme elle.