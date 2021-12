Noelia pose dans une vidéo coquette avec un body noir moulant

Noelia pose sur le capot de sa voiture avec un body noir | Instagram

Avec une coquette vidéo la célèbre chanteuse et femme d’affaires qui continue de conquérir ses followers grâce à son contenu révélateur : Noelia a publié quelques images où elle apparaît vêtue d’un body noir sur le capot de votre voiture.

Cela ne fait que six heures que le chanteuse Il a partagé cette vidéo sur son compte Instagram officiel où d’ailleurs, on retrouve une grande variété de vidéos pour ravir les élèves par leur beauté et leurs charmes.

En plus de ce body noir séduisant et révélateur, Noélia Il porte également une chemise noire transparente et une paire de belles baskets montantes de style romain avec des lanières sur les mollets.

L’objectif de cette vidéo ainsi que d’autres de ses publications est de promouvoir sa nouvelle plateforme de contenu épicé comme elle l’appelle elle-même, nous parlons de Cherryland VIP.

Noelia continue de surprendre ses fans avec sa belle silhouette | Instagram noeliaofficial

Utilisez le lien sur la couverture de mon profil … Ainsi, vous pouvez accéder à Cherryland.VIP « , a commenté Noelia.

Dans les images on voit l’interprète de » Candela » poser sur le capot de sa voiture ou peut-être que ce pourrait être aussi son camion, grâce à sa position ses hanches se détachent immédiatement, derrière elle on trouve une publicité lumineuse, grâce aux lumières les vidéo, il a une touche coquette.

Avec plus de 10 000 reproductions en peu de temps, la femme d’affaires coquette a réussi à provoquer plus que quelques soupirs à ses followers, qui voulaient sûrement lui écrire quelque chose, car elle a bloqué la boîte de commentaires.

Noelia en tant que femme d’affaires balaie

Outre la musique Noélia Elle a commencé à se démarquer en tant que femme d’affaires depuis quelques années, cependant malgré l’immense succès qu’elle a connu en tant qu’entrepreneur, ce n’est que récemment qu’elle a commencé à partager ses réalisations.

Noelia est généralement assez modeste quand il s’agit de son entreprise, ce n’est pas une célébrité qui aime se vanter de son succès en tant que femme d’affaires, alors nous ne connaissons sûrement qu’une partie de ses entreprises sur Instagram.

Cela a sans doute suscité une certaine envie, qui ne l’arrête apparemment pas, la chanteuse et femme d’affaires continue de grandir non seulement en tant qu’entrepreneur, elle le fait aussi avec sa musique, à chacun de ses nouveaux succès.

Avec la création de ses deux plateformes, Noelia continue sans aucun doute de déferler sur le marché, surtout maintenant que ses adeptes et le public ont la possibilité de disposer d’une carte de débit qu’ils peuvent utiliser dans divers établissements.

Tout ça grâce à Celebriffy, la première plateforme digitale que la chanteuse a lancée, tous ses projets sont liés les uns aux autres, c’est ce qui la rend encore plus puissante.