Noelia pose de dos avec ses charmes, au Texas

Noelia pose par derrière avec ses charmes, au Texas | Instagram

Pour la chanteur, mannequin et femme d’affaires, il est assez facile de trouver un moyen de captiver ses fans, Noelia fait tout son possible pour toujours être parfaite dans son contenu, tout comme elle l’a fait juste en posant de dos.

La star de la musique romantique a partagé une photo posant depuis son balcon à TexasIl est actuellement dans cette ville car dans quelques jours un nouveau Noelia’s Cabaret ouvrira, alors il se prépare.

Sans aucun doute, l’une des célébrités qui a le plus travaillé dans cette pandémie est NoéliaNon seulement elle a sorti de la nouvelle musique et s’est concentrée sur son projet musical, mais elle a également grandi en tant que femme d’affaires.

Il y a 7 heures, il a commencé à ravir ses fans avec cette image, dans laquelle il porte une tenue noire contrastant avec des jambières à motif animalier.

Noélia Elle porte une paire de bas légèrement transparents, un short qui se perd entre ses charmes et nous montre un peu de ses charmes voluptueux plus tard, elle a décidé de porter également une veste en cuir, sûrement là où il fait un peu froid.

Noelia pose par derrière avec ses charmes, au Texas | Instagram noeliaofficial

Dans sa description, il mentionne que Noelia’s Cabaret et Noelia’s Grill House reprendront Dallas, Texas aux États-Unis, c’est là qu’il ouvrira ce nouveau lieu devenu assez célèbre, et il en ira sûrement plus.

Où sera la prochaine ville ?… Je peux vous dire que Noelia’s Grill House revient au CDMX… Cette pandémie nous a fait fermer pendant presque un an, mais la réouverture approche », a commenté Noelia.

Qu’a fait Noelia pendant la pandémie ?

Peut-être que vous ne le saviez pas, mais Noelia ne travaillait pas seulement pour que ses entreprises prolifèrent, ce que peu de gens savent probablement, c’est que Noelia a décidé d’aider les autres pendant la quarantaine de la pandémie.

A travers ses restaurants, elle soutenait divers hôpitaux en leur apportant des repas et des dîners pendant trois mois consécutifs.

Comme la chanteuse est si modeste dans l’une de ses vidéos, elle a mentionné que ce serait 90 jours, mais c’était probablement plus long, puisqu’elle n’a jamais cessé de soutenir ceux qui en avaient besoin, de temps en temps elle montrait ses ouvriers portant des colis de nourriture.

Noelia a également investi dans une société appelée PROTECOM, qui travaille avec des acryliques et grâce à elle de nombreuses entreprises disposaient de meilleures protections acryliques pour servir leurs clients, en plus du fait que des masques de protection ont également été lancés.