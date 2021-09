Noelia pose depuis le lit en inclinant un peu ses charmes

Il a recommencé! La chanteur Noelia se prépare pour ses followers, avec sa dernière photo elle a réussi à donner envie à certains fans d’en voir un peu plus, ceci grâce au fait qu’elle posait depuis son lit.

Noélia a été constant depuis qu’il a lancé sa plateforme Pays des Cerises VIPDepuis lors, il partage une infime partie du contenu que ses abonnés pourront trouver une fois qu’ils seront abonnés à son compte.

Il convient de mentionner que pendant quelques jours, le abonnement gratuit à votre compte, cependant, pour ce faire, toutes les personnes intéressées doivent avoir plus de 18 ans et avoir un compte chez Cherryland VIP.

La célèbre célébrité, mannequin, chanteuse et femme d’affaires s’est concentrée sur ses nouveaux projets, cependant, elle n’a pas mis de côté sa propre musique dont elle profite pour promouvoir à travers ses histoires où elle partage des nouvelles importantes sur sa carrière.

A l’image qu’elle a partagée il y a tout juste deux heures et qui a déjà été largement acceptée par ses followers, elle est assise sur son lit, où elle a d’ailleurs l’air extrêmement à l’aise.

L’interprète de “Je me touche“, son plus récent succès, porte des bas brillants, des bottes blanches hautes ainsi que les bas et un haut que nous avons récemment vu dans l’une de ses vidéos les plus coquettes, celui-ci a la forme d’un corset, sans l’étanchéité de celui-ci, mais de même il laisse un peu en vue ses charmes.

Sûrement dans ce nouvelle plateforme la chanteuse a un peu plus d’interaction avec ses fans, à travers des chats ou des partages en direct.

Avec près de cinq mille cœurs rouges et commentaires brûlants où ses fans ne se lassent pas de complimenter sa beauté et son talent, bien que certains commentaires ne soient qu’avec des émojis, la plupart avec des cœurs rouges et des visages d’émojis amoureux.

Amour éblouissant, tu éclipses si joliment le soleil lui-même “, a écrit un fan.

A plusieurs reprises, Noelia s’est révélée être l’amour impossible ou le coup de coeur de plusieurs internautes qui ont suivi sa carrière depuis ses débuts il y a 22 ans.

Malgré le fait que sur Instagram, elle a apparemment “peu d’adeptes”, plus d’un million et demi, sa popularité, son succès et son talent vont au-delà de ce simple chiffre, elle le voit sûrement ainsi, pour beaucoup, il est préférable d’être plus populaire dans l’algorithme de Google avoir quelques adeptes.

Les recherches avec son nom sont sans aucun doute plus importantes qu’un numéro dans une application, il ne serait pas surprenant que la chanteuse et femme d’affaires soit toujours une plus grande influenceuse que d’autres personnes qui ont des millions d’abonnés dans certaines applications, la mesure de son succès est-elle fait avec d’autres valeurs que beaucoup aimeraient avoir et surtout maintenir comme Noelia l’a réalisé.