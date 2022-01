Noelia pose en vidéo avec une paire de bas résille coquette

Noelia devant le miroir posée en vidéo avec des bas résille | Instagram

Nous avons plus d’une fois profité du panorama parfait que nous offre la chanteuse et femme d’affaires Noelia, grâce à son contenu sur les réseaux sociaux, cette fois c’était un vidéo coquette où je portais une paire de bas résille devant un miroir.

Cela a été son compte Instagram officiel où nous avons apprécié son contenu le plus audacieux, mais il est probable que petit à petit elle quittera ce réseau social, la chanteuse à succès, mannequin et femme d’affaires vole les yeux et continuera de le faire, mais depuis une autre plateforme.

Si vous vous demandez quel sera le changement, ce sera à travers ses deux nouvelles plateformes numériques, qu’il a lancées en 2021, Cherryland VIP et Celebriffy.

Dans la vidéo que Noélia publié il y a deux heures, elle apparaît exhibant un look tout à fait habituel en elle, des bottes hautes, des bas résille et un haut avec lequel plusieurs rêveraient de l’enlever immédiatement.

Dans les images on voit l’interprète de « Yo No Failé » et « Kiss Me », posant devant un miroir et, comme prévu, c’est elle qui enregistre la vidéo, tout en posant le plus coquette possible.

Des bas et des hauts en résille accompagnent toujours la coquette Noelia | Instagram noeliaofficial

Cette fois, elle a décidé de ne mettre aucune description dans la publication, ce qui ne dérangerait aucun de ses fans, ravis de la voir exhiber à nouveau ses charmes.

En plus de ses bas, la chanteuse portait un haut à manches trois-quarts de couleur menthe, qui couvrait ses charmes, sinon on aurait pu les voir sans problème, car en dessous elle portait un autre haut en résille qui les laissait à découvert.

Comme accessoire j’utilisais une large ceinture noire avec un joli nœud argenté à l’avant, à l’arrière et à l’avant on peut également apprécier une sorte de harnais comme une paire de sangles qui se croisent à travers ses breloques arrière mettant en valeur cette partie de la tenue.

Avec son beau sourire, Noelia ravirait près de 12 000 personnes en seulement deux heures à compter de la publication de la vidéo, il ne serait pas rare qu’elles voient la vidéo à plus d’une occasion, laissant également des centaines de commentaires dédiés à sa beauté.

Tu es un rêve ou une réalité « , » Extrêmement belle, belles salutations « , » Toujours belle et une super amie Noelia, salutations « , ont commenté ses fans.

On retrouvera ces types de commentaires en permanence dans chacune de ses publications, ainsi que d’autres un peu plus audacieux et audacieux.