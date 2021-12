Noelia pose pour la caméra avec un style plus que félin

Noelia prend plus que les « griffes » pour la caméra, « Très féline » | Instagram

Vraiment attirante, comme une déesse !La belle chanteuse Noelia a fait le bonheur de ses followers avec quelques photographies où elle prenait son côté le plus félin « sortant ses griffes » et chevauchant un lion doré.

Cette belle femme a consenti aux internautes en partageant deux photos sur son compte Instagram officiel où elle peut être vue aussi drôle au sujet du lion ; Cependant, même son immense sourire ne pouvait pas voler la vedette à sa silhouette spectaculaire.

Noélia, internationalement reconnue pour sa musique, l’est désormais aussi pour sa ligne de vêtements plus qu’attirante pour les femmes et bien sûr, elle est l’exemple, elle a donc choisi pour cette occasion une paire de vêtements qui laissait très peu à l’imagination.

L’interprète de Tú, a choisi de porter la partie supérieure de son corps totalement une maille qui laissait une grande partie de sa peau en vue, tandis que la partie inférieure, des bas noirs et totalement transparents montrait à ses adeptes ses belles et proéminentes courbes de jambes, qui ne pourraient jamais aller inaperçue et moins si la blonde pose dos à la caméra.

Noelia prend plus que les « griffes » pour la caméra, « Très féline ». Photo : Instagram.

Cette belle femme a complété sa publication sur les réseaux sociaux avec une description amusante qui faisait allusion au moment où elle a vécu sur le lion d’or et bien sûr, cela est devenu l’envie de ses fervents adeptes.

Il est temps de monter le Golden Lion , a partagé Noelia avec les photographies.

Les images ont été partagées sur Instagram il y a 14 heures et ont dépassé les 18 000 réactions sur le célèbre réseau social. Les internautes n’ont pas tardé à la combler de compliments, d’emojis et d’allusions à ses courbes dans la zone de commentaires.

Actuellement, la belle Noélia elle compte plus d’un million et demi de followers sur le réseau social, faisant d’elle l’une des chouchous des internautes et une véritable influenceuse ; mais ce n’est qu’un de ses nombreux talents.

En plus d’être une chanteuse professionnelle et une femme plus que belle, Noelia est une femme d’affaires à succès, récemment elle a partagé de grandes réalisations telles qu’une capsule désinfectante, penser aux autres ; une page de contenu exclusif dans laquelle les gens gagnent plus que dans les plus reconnus du moment ; votre propre carte de crédit et bien plus encore.

La vérité est que la blonde est une personne assez active qui se soucie non seulement de son bien-être, mais aussi des autres et le démontre à chaque nouveau projet qui naît de la main de son mari.