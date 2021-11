Noelia possède une silhouette exquise vêtue d’un body blanc sexy

Noelia montre son meilleur angle en portant un body sexy et audacieux | Instagram

Montrer ses hanches et sa supériorité charme le flirt chanteur et la femme d’affaires Noelia ont partagé une publication dans laquelle elle apparaît montrant sa silhouette exquise et son meilleur angle dans un flirt vidéo.

Il s’agit de la vidéo la plus récente que la propriétaire de Cherryland VIP, Celebriffy et PROTECOM et une célébrité d’Internet ont partagée il y a exactement 21 heures, sur son compte Instagram officiel.

Comme d’habitude Noélia Elle portait un body blanc séduisant, cela fait sûrement partie de sa marque Noelicious, qui est devenue extrêmement populaire aux États-Unis, sûrement si elle lançait une ligne au Mexique, cela deviendrait un succès.

Dans sa vidéo, comme d’habitude, c’est elle qui se filme, montrant ses charmes au premier plan, grâce au col de son body qui est en « V » pour qu’ils soient vus sous un angle magnifique, il en va de même pour elle charmes plus tard.

Noelia montre son meilleur angle en portant un body sexy et audacieux | Instagram noeliaofficial

Quant à l’arrière de son corps, comme ses pièces ont tendance à être étroites, elles ont tendance à se perdre un peu parmi ses charmes, grâce au mouvement de la caméra, vous pouvez remarquer cette partie qui la rend très coquette.

Dans sa description, il a mentionné que c’était la nuit pour avoir du nouveau contenu sur son compte VIP Cherryland, pour les fans de Noélia ils pourraient trouver vos photos et vidéos les plus séduisantes et sûrement révélatrices.

A cette occasion la chanteuse interprète de tubes comme « Yo No Failé », « Candela », « Tú » et « I Touch My Self » a décidé de bloquer la case commentaire et on ne peut qu’apprécier les images et admirer les likes, qui jusqu’à présent ils totalisent 36 509 au total.

La chanteuse et femme d’affaires éminente dans sa description a écrit la page VIP Cherryland, où vous pouvez vous abonner si vous souhaitez soit créer du contenu, soit vous abonner aux comptes qui partagent du contenu épicé.

Cette publication particulière est le numéro 6 263 au total, avec également plus d’un million et demi d’abonnés uniquement sur Instagram, un chiffre qui continue d’augmenter au fil des jours.

Malgré le fait que Noelia n’ait pas un nombre stratosphérique de followers sur son compte Instagram comme d’autres célébrités et influenceurs, la chanteuse et aussi femme d’affaires continue de gagner en popularité au niveau de ses entreprises, qui jusqu’à présent sont déjà plusieurs.