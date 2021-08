Noelia pourrait être la femme d’affaires de l’année grâce à Cherryland | Instagram

Une fois de plus le chanteur, femme d’affaires et mannequin portoricaine a donné de quoi parler et quelle meilleure nouvelle qu’une bonne nouvelle, petit à petit Noelia s’est renforcée non seulement avec une excellente chanteuse, mais maintenant elle l’a aussi fait dans son ensemble femme d’affaires.

Dans peu de temps, nous commencerons sûrement à voir qu’elle est reconnue comme l’une des femmes entrepreneures et des femmes d’affaires de tous Amérique latine et pas seulement au Mexique comme cela a été reconnu il y a quelques mois.

Cela tient en grande partie au fait qu’il a décidé de s’attaquer à un géant de l’industrie du divertissement payant par abonnement, nous parlons de Seuls les fans qui a récemment annoncé qu’il ne retirerait pas de contenu pour adultes.

Plusieurs abonnés n’ont sûrement pas trouvé ce changement si soudain, cette industrie est devenue l’une des plus productives et peut-être ne veulent-ils pas perdre ce marché.

Cependant, une célébrité téméraire a décidé de s’aventurer dans cette industrie et va sûrement bientôt secouer OnlyFans et toute autre plate-forme, nous parlons de Pays des Cerises VIP de la belle chanteuse et femme d’affaires Noélia.

Peu de personnalités décident de s’aventurer dans un domaine dans lequel elles ne sont pas expertes ou n’ont pas de connaissances, mais cela ne s’applique certainement pas à l’interprète de “je n’ai pas échoué“, cette coquette professionnelle a décidé de prendre conseil auprès de 40 ingénieurs et de plus de 240 programmeurs qui l’ont aidée à lancer cette nouvelle plateforme de contenu épicé.

Un fait intéressant que Noelia a partagé avec Show News est que le groupe qui comprend à la fois Cherryland VIP et Célébritéiffy Bien qu’il soit relativement nouveau, il a une gamme de production estimée à plus de 50 millions de dollars !

Saviez-vous qu’OnlyFans a actuellement une valeur marchande de 6 milliards de dollars? Connaissant ces données, il est intéressant de savoir que Noelia est non seulement une excellente chanteuse mais aussi une stratège et une femme d’affaires.

Heureusement, il s’est entouré d’un groupe de personnes formées aux médias numériques et aux technologies qui ont réussi à réaliser ces projets, qui sûrement d’ici un an commenceront à surprendre non seulement la concurrence mais aussi ceux qui partagent leur contenu, car en plus de tous, ils ont la fourchette de revenus la plus élevée du marché pour les créateurs de contenu.

En seulement 6 jours, sa plateforme compte déjà plus de 250 mille abonnés, seulement six jours !C’est un chiffre assez impressionnant, vous ne trouvez pas ?

Sûrement peu d’entrepreneurs parviennent à développer un projet aussi avancé qui aide aussi à la fois la communauté des créateurs de contenu, leurs plateformes à s’adapter à vos besoins, du contenu en tant que professionnel avec Celebriffy ou épicé avec Cherryland VIP, à vous de choisir.