Noelia prépare les plus coquettes pour recevoir Noël

Noelia pose dans une vidéo coquette prête à recevoir Noël | Instagram

Comme d’autres chanteuses célèbres, la belle mannequin et aussi une femme d’affaires Noélia s’est préparé pour Noël, exhibant ses charmes dans l’une de ses vidéos les plus séduisantes avant la fin de cette année.

Sûrement Noelia, l’interprète célèbre et bien connue de « Candela », a tout préparé pour Bonne Nuit et aussi pour Noël, grâce à elle vidéo coquette Malgré le froid intense qui doit déjà se faire sentir à certains endroits, ses fans ont tout de suite commencé à avoir chaud rien qu’en la regardant.

Des millions de personnes attendent ce moment avec impatience, en grande partie parce que c’est le moment où elles ont la meilleure chance de passer cette journée avec leur famille, bien qu’en raison de la pandémie, il y aura malheureusement des places vides à partir de maintenant.

C’est précisément pour cette raison que Noelia a partagé une vidéo où elle a envoyé un message sur la nouvelle variation qui est arrivée du virus qui a causé la pandémie, invitant ses fans et ses abonnés à prendre soin d’eux et à continuer les mesures de sécurité.

Noelia est plus que prête à profiter de Noël | Instagram noeliaofficial

Laissant de côté l’actualité qui pour certaines personnes pourrait les rendre tristes, nous allons nous concentrer sur quelque chose qui fait le bonheur des internautes ! Noélia!

Portant des leggings qui font clairement partie de sa collection de sa propre marque Noelicious, cette belle chanteuse et femme d’affaires portait des bottes blanches un peu longues, au-dessus de ses cuisses, et une veste noire qui couvrait ses charmes.

À un moment donné, il a décidé de l’ouvrir pour montrer ce qu’il y avait sous un haut rouge dragueur qui se marie parfaitement avec tout ce qu’il portait, ce sont les couleurs que l’on peut apprécier tout au long de l’hiver.

Noël dans ma ville bien-aimée, Fort Lauderdale Beach, il fait un peu froid comme je l’aime… Je t’aime », a partagé Noelia.

La belle camarade de jeu posait depuis la neige, avec des lumières qui couvraient le tronc de plusieurs palmiers, le cadre était parfait pour encadrer sa beauté

Aperçu de ce que fera Noelia pour la nouvelle année

Depuis quelques semaines, Noelia fait la promotion de l’événement où elle participera aux côtés d’autres artistes à Bayfront Park à Miami, en Floride.

Chaque année, la fête du Nouvel An est célébrée avec des artistes importants et des feux d’artifice impressionnants. Cette année, Noelia sera l’attraction principale, elle sera devant plus de 70 000 participants, un nombre estimé cette fois-ci.

Mieux encore, vous pouvez profiter de l’événement en direct, via YouTube sur la chaîne América Tevé, pour ne pas le manquer.