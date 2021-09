Noelia prête à avoir des enfants, ouvre son cœur dans une interview

Une fois de plus le chanteur et la femme d’affaires Noelia ont partagé dans une interview sur vidéo où elle apparaît ouvrant son cœur, où elle a révélé qu’elle était déjà prête à être mère.

Probablement que la nouvelle de l’agrandissement de sa famille la partagera très bientôt, ce qui serait l’une des plus excitantes non seulement pour elle mais aussi pour ses abonnés, car elle entrerait maintenant dans une nouvelle étape de ce qui sera sûrement le meilleur de tous.

L’interview a été partagée sur la chaîne YouTube d’El Mich Tv, celle-ci a pour titre : “Noelia : “Je ne pardonne pas à ma famille et Ninel Condé m’a fait des choses terribles” | El Mich Tv, on va le partager avec vous bien une façon.

Il ya jours Noélia Elle a partagé une partie de cette interview sur son compte Instagram, où elle a mentionné qu’elle construisait son empire, très fière de ses progrès en tant que femme d’affaires et que grâce à l’étude elle a réussi à se démarquer encore plus.

Tout au long de son interview, des sujets intéressants ont été vus et sans aucun doute d’autres qui lui ont fait beaucoup de peine à l’époque, malgré cela, la femme d’affaires coquette et célébrité de la musique romantique a réussi à surmonter toutes les adversités comme elle l’a elle-même mentionné.

Heureusement, petit à petit elle a réussi à prendre de l’avance, elle a fait de la catharsis bien qu’elle mentionne que beaucoup de citrons lui sont venus et qu’elle a fait une super limonade avec eux, elle a aussi évoqué la création de ses nouvelles plateformes. Célébritéiffy et Pays des Cerises VIP, où il compte plus de 400 000 utilisateurs en deux semaines.

Rien ne doit nous arrêter et peu importe combien de fois nous tombons, nous devons nous relever et continuer », a déclaré Noelia.

L’étendue de son empire comprend également la croissance qu’il a eue avec Noelicious a ouvert ses portes au Pérou, où seront confectionnés les vêtements de sa ligne de mode, en plus de PROTÉCOM où en plus des protections acryliques maintenant, ils fabriquaient également des enseignes au néon.

Noelia s’est démarquée par être très organisée et méthodique, c’est pourquoi l’arrivée de ses enfants a déjà été planifiée, elle et son mari l’homme d’affaires Jorge Reynoso ils veulent avoir 4 enfants ! Le premier aimerait l’appeler Leonardo car il aime les noms avec la lettre “L” dans le cas où il s’agit d’un garçon.

Justement son mari a été l’un des plus grands soutiens et piliers qu’elle ait eu tout au long de sa carrière, c’est justement lui qui l’a encouragée à devenir femme d’affaires, il ne fait aucun doute qu’il fait une excellente équipe et qu’ils seront sûrement aussi excellents parents.

Marlène Perez

J’ai commencé dans le portail Show News en août 2019 avec des fonctions telles que la rédaction de notes, le choix de contenu pour les réseaux sociaux Show News tels que Facebook et Twitter ; J’ai un diplôme en droit et aussi en design graphique, je suis constamment mis à jour dans le but de fournir un meilleur contenu que les utilisateurs aiment en suivant des cours ou en recherchant des nouvelles d’émissions pertinentes, je me spécialise dans les notes sur les influenceurs, la musique, le cinéma, les célébrités et tout ce qui touche au divertissement ainsi qu’aux tendances ; Certaines des formations que j’ai suivies sont les suivantes : cours de référencement pour tous suivis en juin 2020, cours sur la propriété intellectuelle en juillet 2020, cours sur les outils de vérification en juillet 2020, cours Google Trends en avril 2020 et cours Google Earth en mars 2020.

