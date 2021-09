La chanteuse et femme d’affaires Noelia a conquis des millions, grâce à sa musique et à d’autres activités qu’elle a développées tout au long de sa carrière, notamment pour le vidéosL’un d’eux est l’un des plus récents, c’est là qu’on le voit porter une tenue avec des transparences.

Grâce à cette tenue, la célèbre célébrité de la musique romantique a volé plusieurs soupirs à ses millions de fans.

Cette vidéo a été partagée il y a deux jours sur son compte Instagram officiel, où il était chez lui ou peut-être dans un appartement, où il s’apprêtait à sortir manger dans son lieu français préféré.

Les vêtements qu’elle porte font partie de sa collection de Noelicious, à plusieurs reprises, ses propres followers lui ont demandé si elle les vendait et où ils pouvaient se les procurer.

Noelia prête à conquérir ses fans avec ses charmes ! | Instagram

C’est parce qu’ils sont si flashy et coquette que l’interprète de “je n’ai pas échoué“Il parvient toujours à capturer le regard de ses followers et peut-être de tous ceux qui voient son contenu.

Tout en portant un chemisier transparent à manches longues avec des détails imprimés, elle laisse transparaître ses charmes en portant des sous-vêtements séduisants, ses leggings sont en cuir avec certaines parties sur ses cuisses qui sont également transparentes.

Au début de la vidéo, Noelia salue ses fans et se dirige un peu vers la porte, puis elle revient les saluer et envoie un bisou à tous ceux qui ont vu la vidéo, arborant un beau sourire.

Jusqu’à présent, la vidéo compte plus de 65 000 reproductions et des centaines de commentaires où elle fait référence à sa beauté et à sa beauté toujours, en particulier avec les emojis et les cœurs les plus répétitifs.

Noélia Elle exhibe généralement ses charmes de manière extrêmement simple, c’est quelque chose qui lui vient naturellement, ses fans la connaissent déjà et ils savent qu’elle finira toujours par surprendre ses fans à travers ses réseaux sociaux, notamment sur Instagram.

Cela changera peut-être très bientôt, car il y a quelques semaines, elle a commenté dans l’une de ses publications en disant qu’elle cesserait de partager du contenu en continu dans cette application.

Car grâce à sa nouvelle plateforme sociale appelée Célébritéiffy, elle commencera à partager plus de contenu dans le but d’amener ses abonnés à passer à elle.

Marlène Perez

