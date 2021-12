Noelia prête pour la fin de l’année avec son show à Bayfront Park

Noelia prépare déjà son spectacle de fin d’année à Bayfront Park | Instagram

La séduisante chanteuse Noelia est plus que prête à faire les assistants de Parc au bord de la baie Le 31 décembre, vivez une soirée intense, dans le but de célébrer le Nouvel An. Outre la femme d’affaires, d’autres personnalités de la musique seront également présentes.

Cet événement, la star de la musique pop, en fait la promotion sur son compte officiel depuis quelques semaines, partageant des affiches et des informations.

Pour ses followers, c’est extrêmement excitant de pouvoir la revoir en direct, accompagnée d’autres artistes impressionnants comme elle.

Cet événement est parrainé par la ville de Miami, la Floride aux États-Unis et le bureau du commissaire Joe Carollo qui a récemment remporté l’élection, un triomphe qu’il fallait certainement célébrer.

Une partie de la promotion de l’événement Bayfront Park | Instagram noeliaofficial

Selon l’une des publications récentes de Noélia L’événement commencera à 18h00, il sera diffusé en direct, donc même si vous ne vivez pas aux États-Unis, vous pourrez sûrement en profiter comme si vous y étiez.

La transmission sera exclusive par América Tevé, donc si vous cherchez leurs réseaux sociaux vous pourrez profiter du début à la fin de cette immense fête de fin d’année, qui d’ailleurs sera gratuite !

Dans certains articles promotionnels que la belle chanteuse a partagés sur ses réseaux sociaux, on retrouve quelques noms de participants qui seront présents à l’événement, mais dans une vidéo récente qu’elle a partagée, les présentateurs apparaissent également.

Parmi les animatrices du programme seront présentes : Aylin Mujica, Mónica Pasqualotto, Gabriela Vergara et Irene Díaz pour n’en citer que quelques-unes.

En plus de Noélia On retrouvera également d’autres artistes tels que :

Nacho Willie Chirino Aymée Nuviola Gens de la zone Amaury Gutiérrez Les trois de La Havane Carlos Oliva et les neveux du juge

Sans aucun doute, cet événement est devenu un succès chaque année, mais cette année nous pourrons profiter de la collaboration de célébrités impressionnantes et, surtout, les participants pourront profiter des succès de Noelia, à la fois ceux qu’elle a sortis sur ses premiers albums et le plus récent.

Bayfront Park est situé sur les rives de la baie de Biscayne, au centre de la ville de Miami, il reçoit chaque année environ 70 000 visiteurs pour ce grand événement, malgré le fait qu’il a une capacité de 10 000 personnes assises à la fois sur l’herbe et en sièges fixes.

Ceux qui vivent à Miami et dans ses environs attendent sûrement avec impatience le concert de fin d’annéeCe ne serait pas une surprise si, étant d’un côté de la baie, vous pouviez également profiter de quelques feux d’artifice, ce qui serait une vraie beauté.