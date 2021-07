Noelia réprouve Karol G après la présentation avec mariachi !

Noelia réprimande Karol G après une performance de mariachis ! | Instagram

La chanteur et la femme d’affaires Noelia ont partagé une photo avec une grande indignation face à la présentation. Karol G pendant le Prix ​​de la jeunesse, car elle a décidé de se présenter accompagnée d’un mariachi.

Oui ok Noélia Elle n’est pas née au Mexique mais à Porto Rico, aujourd’hui elle se considère mexicaine, notamment à cause de l’affection que le pays lui a donné en plus du fait que sa belle-famille est originaire de là-bas donc on peut dire qu’elle est déjà partie de Mexique.

Il y a un jour, il a partagé une photo où la jeune célébrité colombienne est apparue avec l’une des tenues qu’il a utilisées cette nuit-là, qu’il a eu l’occasion d’apparaître accompagnée de mariachis qui ont chanté la chanson “200 tasses“.

Malgré le fait que les personnes présentes ont apparemment aimé sa présentation surtout à cause de sa belle garde-robe, une robe jaune avec de grandes couches pour une autre grande partie des participants et du grand public a semblé irrespectueuse, en particulier pour la belle chanteuse portoricaine.

A travers une interview que Noelia a eue à Ventaneando, elle a exprimé ses sentiments sur la situation, notamment son mécontentement et la manière dont elle a réalisé sa présentation du fait que la chanson qu’elle a lancée il y a une semaine sur YouTube est de style nordique et l’adaptation. ils ont fait au mariachi n’a pas été si agréable.

Peut-être l’interprète de “je n’ai pas échoué“Il l’admire et la félicite pour sa carrière d’interprète du genre urbain, mais parler de mariachis et de coutumes mexicaines est une autre affaire, ce qu’elle trouvait mal c’était qu’elle ne respectait pas la culture et surtout ce genre musical.

Quelque chose qui a caractérisé Noelia est qu’elle exalte toujours la culture mexicaine et exprime toujours son respect et sa gratitude envers la culture, c’est pourquoi son indignation envers la culture colombienne est comprise, elle a même exigé que si elle le faisait, elle devrait le faire avec respect et sans salir sa culture, puisque le pays est un pilier de la musique ranchera et du mariachi auquel on doit le respect.

Comme Noelia, plusieurs internautes ont eu le même avis qu’elle sur les réseaux sociaux, notamment ceux qui se consacrent au métier, la chanteuse elle-même interprète de “Tú” a eu l’honneur de chanter avec mariachi, mais contrairement à la colombienne qu’elle a fait avec le le plus grand respect possible et après une carrière de 15 ans dans la musique.