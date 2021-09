in

Noelia révèle à Javier Ceriani ce qu’elle aime le plus ! | Instagram

La chanteur, mannequin et femme d’affaires Noelia a partagé un très heureux vidéo où vous rencontrez le chauffeur Javier Ceriani, qu’il considère comme son petit frère et son grand soutien dans les moments les plus difficiles de sa carrière.

Récemment et via son compte Instagram officiel Noélia a rendu publique cette vidéo, qui est d’ailleurs la plus récente de son contenu dans l’application.

Depuis deux heures, ses fans s’amusent non seulement à voir la tenue de la femme d’affaires coquette qui a montré un peu d’elle charmes, mais aussi d’en savoir un peu plus sur ses goûts personnels et les choses qu’il aime.

Peut-être que l’une des réunions que la célèbre célébrité et star de la musique pop et des ballades s’attendait le plus à avoir, était d’être aux côtés de son grand ami Javier Ceriani que nous connaissons pour être le célèbre animateur du programme. Potins pas comme à côté d’Elisa Beristain.

À lire aussi : Mia Khalifa oublie de porter des intérieurs en robe moulante

Apparemment, les deux étaient dans une sorte de “centre commercial” ou de centre commercial, comme vous le savez bien il y a quelques jours, c’était l’anniversaire de l’interprète de “Donne moi une raison“, elle appréciait donc sûrement la visite de son amie qui a décidé de la chouchouter ce jour-là.

La vidéo commence avec Ceriani qui demande à Noelia quelles choses elle était la plus douée, des sacs, des sacs à main, des bijoux, etc. “Quelles choses te font craquer ?” C’était la question qu’il posait à la fin, peut-être qu’il cherchait quelque chose à lui donner.

Cela peut vous intéresser : le concours de Celia Lora Noelia avec son contenu épicé !

Pour cela, la simple émotion de voir Noelia avec son ami et son frère s’est immédiatement reflétée dans l’éclat de ses yeux et son langage corporel.

Pouvez-vous imaginer avoir une sorte d’ange gardien et de meilleur ami qui veille toujours sur vos arrières ?C’est quelque chose à peu près ce que Javier a été pour le chanteur pendant les années de leur amitié.

A lire aussi : Noelia fait la promotion du contenu épicé de Cherryland VIP !

La belle femme d’affaires a commenté avec enthousiasme qu’elle n’était pas une personne matérialiste, mais que, sans aucun doute, comme toute femme, elle aimait les vêtements, les bijoux, le maquillage, les lunettes et une petite liste avec laquelle chaque femme vaniteuse se sentirait identifiée.

Elle a également mentionné les sous-vêtements qu’elle vend également sous sa marque. NoeliciousLa première chose qu’il a mentionnée serait sûrement la chose la plus excitante parce qu’il a dit que ce qu’il aimait le plus étaient les surprises.

Suivez-nous sur Facebook et obtenez plus de Show News!

Malgré le fait que Noelia soit une femme à succès, elle s’est toujours caractérisée par le fait d’être une femme humble et simple, sans aucun doute avec ces retrouvailles elle en a eu assez et n’avait pas besoin de plus de cadeau que la simple présence de son amie.