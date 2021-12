Noelia révèle le rejet des médias latinos envers son succès

Noelia révèle la vérité brute sur les médias latinos dans la musique | Instagram

Quelque chose qui a toujours caractérisé la belle chanteuse et femme d’affaires Noelia est sa prise de décision et son action si directe, elle n’a donc eu aucun problème à révéler la vérité à son sujet. succès en tant que chanteur et le traitement que certains médias latins Ils lui ont donné à un certain moment de sa carrière.

Depuis que la chanteuse latine à succès a sorti son premier album éponyme en 1999, sa popularité a décollé, elle a commencé à monter comme de la mousse et il semblait que rien ne l’arrêterait, elle réussissait non seulement en Amérique latine, elle réussissait à conquérir l’Europe et une grande partie des États-Unis.

Vous vous souviendrez sûrement d’un épisode désagréable de la vie de Noélia, en raison de tiers, sa carrière a été affectée.

Heureusement, la chanteuse et maintenant aussi femme d’affaires a retrouvé sa popularité et est devenue ce qui semble être une femme indestructible, malgré cela, elle a dû traverser de nombreuses situations pas si agréables.

Sans aucun doute, la chanteuse et femme d’affaires est une femme téméraire | Instagram noeliaofficial

L’un d’eux était l’obstacle que certains médias latins ont fait contre lui, étant donné que malgré son succès aux États-Unis avec son single « Mon tout« En Amérique latine, cette nouvelle n’a pas été partagée, apparemment ils étaient occupés à essayer de trouver plus de controverses pour en parler.

Son single est sorti en 2017 et a réussi à atteindre le numéro 2 du Billboard for Dance Music en anglais, quelque chose que très peu d’artistes latins ont réalisé, encore moins de femmes, seules quelques célébrités de la musique ont réalisé : Shakira et Jennifer Lopez.

Personne n’a rapporté ces données… Ils n’ont rapporté que mes potins ou voulaient parler de scandales « , a déclaré Noelia.

Dans certaines de ses publications sur Instagram, il a montré son aversion pour le type de nouvelles qui n’ont rien d’important à offrir aux téléspectateurs ou au public, avec lesquelles des millions de personnes sont d’accord.

Quelque chose qui a également été clair, c’est que depuis cet incident, elle s’est continuellement battue contre les critiques et les mauvais commentaires faits à son sujet, heureusement grâce à sa force, elle est devenue une femme qui n’a pas peur de dire ce qu’elle pense.

Noélia Ce n’est pas une femme qui craint ce que les autres disent d’elle, car les choses se découvrent d’elles-mêmes et elle n’a pas besoin de clarifier les rumeurs, car ils disent bien « les choses tombent sous leur propre poids », ce qu’elle a réalisé avec le passage des années est de grandir en tant que femme et surtout en tant qu’artiste.

En plus d’être une chanteuse à succès aujourd’hui, Noelia est également une femme d’affaires de premier plan, ce dont tout le monde ne peut pas se vanter.