Noelia, révèle le secret de sa force et de son indépendance | Instagram

Peu de fois le chanteur Noelia partage généralement des messages forts dans lesquels elle révèle son opinion en tant que telle, elle a toujours été très prudente à ce sujet, cependant peut-être a-t-elle vu le besoin de s’exprimer face à certaines injustices, révélant ainsi la raison de sa force et de son indépendance en tant que artiste.

il y a 22 heures Noélia Il a partagé une photo avec une description assez large où il n’a pas mentionné de noms directement, mais il est facile d’identifier à qui ce message allait.

Il a commencé par déclarer que le monde du divertissement était à l’envers, les personnes qui ont lu ladite publication auront été abasourdies par cette déclaration.

Car depuis longtemps la chanteuse, mannequin et femme d’affaires s’est « battue » pour mettre de côté le passé qu’elle a vécu, des choses désagréables qui ont été causées par d’autres et dont certains médias continuent à ce jour de parler.

Noélia Il a mentionné que le show-business était à l’envers, car une certaine personne, même s’il était marié, avait un amant qui était transgenre pour couronner le tout.

Noelia, révèle le secret de sa force et de son indépendance | Instagram noeliaofficial

Cela, elle l’a mentionné parce que c’est précisément cette personne depuis des années qui l’attaque et la critique de manière constante et presque lubrique.

Face à cette indignation et manière irrévérencieuse d’accuser une jeune artiste pour ce qu’elle a vécu et continuer à le faire pendant des années qui ne se consacre qu’à travailler dur est là sa force, les critiques n’ont fait que faire grandir Noelia non seulement en tant que personne mais aussi en tant que professionnel.

CLIQUEZ ICI SI VOUS VOULEZ VOIR LA PUBLICATION.

Ce monde est à l’envers, et je dois dire que dans la tempête de critiques et de mauvaises vibrations envers moi-même, de nombreuses personnes du « Milieu » grâce à cela, je suis maintenant à quel point je suis forte et indépendante « , a écrit Noelia.

Constance, discipline et beaucoup de travail, c’est ce que la chanteuse a dû traverser pour réaliser tout ce qui porte aujourd’hui son nom, le fait que d’autres veuillent se taire ou simplement lui retirer ses efforts, ils méritent d’être exposés comme le Propriétaire de Célébritéiffy.

Ses fans ont immédiatement commencé à montrer son soutien et son affection parmi les commentaires qu’ils ont écrits, en plus des likes qui, sans donner son avis, sont également des signes de soutien à la chanteuse et femme d’affaires.

Bravo Noelia de toujours marcher la tête haute, on t’aime », a écrit un internaute.