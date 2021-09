Noelia revient sur les transparents dragueurs et les micro bandes

Noelia revient aux transparents dragueurs et aux micro bandes | Instagram

La chanteuse et femme d’affaires Noelia est devenue extrêmement ingénieuse lorsqu’il s’agit de ses vidéos, tant qu’elle vise à adoucir le regard, elle le fait, surtout lorsqu’il s’agit de montrer sa beauté en transparences et en bandes délicates.

Grâce au fait qu’il a un silhouette exquisePour la star des célébrités, il est extrêmement facile de se montrer, surtout lorsqu’il a les bons vêtements, précisément de sa marque Noelicious.

Ce nouveau vidéo Il l’a partagé via son compte Instagram officiel où il compte un million et demi de followers !

Avec plus de 22 ans de carrière Noélia Elle continue d’être l’une des chanteuses préférées des internautes et du grand public car son image et sa musique ne se démodent pas, elle reste dans l’air du temps en nous proposant sans cesse du nouveau matériel musical et notamment en photos et vidéos sur son Instagram.

Pendant 3 heures l’interprète de “Clouez-moi votre amour“Il a décidé de commencer à enchanter ses fans dans l’application, surtout parce qu’il commence à remuer un peu ses hanches, et à montrer le dos de ses charmes, qui d’ailleurs ont l’air fermes et sûrement envieux pour certains internautes.

Noelia porte des bas noirs transparents qui révèlent tout en elle, seulement elle a décidé de porter des sous-vêtements qui, bien qu’ils soient perdus parmi ses charmes, sont toujours assez captivants.

CLIQUEZ ICI POUR REGARDER LA VIDÉO.

En plus de ces chaussettes qui font sûrement partie de la gamme de Mode NoeliciousElle porte également une veste en cuir et des bottines plateformes noires, grâce à elles la chanteuse, femme d’affaires et mannequin de sa propre marque parvient à mettre en valeur et à montrer de belles jambes galbées.

La belle femme d’affaires est sur sa terrasse en train de profiter de la vue sur la mer, se laissant caresser par la brise. Dans sa description, elle a écrit “Je t’aime”, faisant sûrement référence à ses followers qui la surveillent toujours à chaque mouvement.

Sa publication est sur le point d’atteindre 15 000 reproductions et compte plus de 170 commentaires, dont beaucoup l’admirent toujours et encore plus la désirent, c’est quelque chose qu’ils n’ont pas honte d’écrire car la chanteuse est leur coup de cœur et pas seulement d’un mais de milliers voire de millions d’internautes, probablement tous n’osent pas le leur écrire.