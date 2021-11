Noelia, sa chanson « You » aide les chanteurs à être populaires | Instagram

Merci à la célèbre chanteuse et désormais aussi femme d’affaires Noelia, quelques chanteurs qui ont interprété sa chanson « Tu« Ils sont devenus populaires, sans aucun doute ils devraient l’honorer et Merci cette occasion de pouvoir chanter ladite mélodie.

Le succès de Noélia Il est sorti en 1999, il fait partie de son album éponyme et ce single est précisément le premier sur la liste de ses 12 mélodies sorties sur l’album susmentionné.

Actuellement le single écrit par Noelia en collaboration avec le compositeur colombien Estéfano, malgré le fait qu’à l’époque le célèbre compositeur s’attribuait le mérite d’une publication qu’il partageait sur Instagram, elle révélait que cela avait aussi à voir avec la composition des paroles.

Cela peut vous intéresser : Ángela Aguilar, forte « discussion » avec Pepe Aguilar au VLA

Cependant, étant son premier album et une artiste moins connue, il était plus qu’évident de savoir que le mérite serait accordé à Estéfano, malgré cela, tout le monde sait que cette chanson est de Noelia.

À ce jour, nous continuons à l’écouter dans différents endroits et surtout chez certains romantiques, puisque cette mélodie a été faite exclusivement pour l’amour, dans les paroles de la mélodie, nous trouvons la poésie qu’une femme éprouve lorsqu’elle fait l’amour pour la première fois.

Toi de Noélia Il est fait pour les femmes, à l’amour entre elle et son partenaire, si à un moment donné vous avez prêté attention aux paroles, vous trouverez certaines références à l’union entre un homme et une femme exprimée sous l’angle et la perspective féminine.

C’est pourquoi quand un homme l’interprète c’est quelque chose d’étrange, à cause du contenu de la chanson faite pour la femme, et c’était parfait pour Noelia ! Actuellement, il compte plus de 1,2 milliard de vues sur toutes les plateformes dont dispose le chanteur, un chiffre qui s’accumule depuis 22 ans.

Il y a à peine un an Carin Léon Un interprète de musique régionale a commencé à chanter cette mélodie et grâce à la chanson de Noelia sa popularité a commencé à grandir, ce single, n’étant pas sa paternité, est le plus populaire qu’il ait à ce jour sur sa chaîne YouTube.

Il ne fait aucun doute que Noelia, peut-être sans y penser, lui a « donné » l’opportunité de grandir dans sa carrière et bien que León ait sorti d’autres chansons qui sont également populaires par d’autres artistes.

C’est peut-être parce que sa carrière ne fait que commencer et est devenue populaire grâce à d’autres, probablement à l’avenir, il décidera de sortir une chanson de son auteur comme l’a fait Noelia.

Bien qu’on ne sache pas s’il aurait le même succès que le chanteur, contrairement à lui, Noelia compte plus de 10 millions d’albums vendus, en plus d’avoir 10 hits en espagnol et 3 en anglais sur Billboard, ce que pas n’importe quel artiste réalise. .

Sans le travail précédent de Noela et le succès que cette chanson a d’abord eu de sa propre voix, puisqu’elle est devenue connue non seulement en Amérique mais aussi en Europe, Carín León n’aurait pas la reconnaissance dans certaines parties des États-Unis ainsi qu’au Mexique. et ce serait hors de la carte musicale.