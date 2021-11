Noelia se déguise en lapin pour Halloween en vidéo avec un body

Noelia était un lapin mignon avec un body noir pour Halloween | Instagram

La belle chanteur et la femme d’affaires Noelia ont partagé une vidéo où elle est assez démonstrative, avec son costume de lapin dragueur à Halloween.

Malgré le fait que la femme d’affaires montre toujours à ses fans qu’elle est heureuse et qu’elle a un sourire heureux cette fois, son sourire l’a dépassée, car elle était plus qu’heureuse.

La chanteuse à succès partageait rarement du contenu autre que ses entreprises dans ses histoires Instagram, car depuis le 31 octobre, elle nous a montré son costume de dragueur, composé d’un body noir et d’un masque de lapin blanc.

Cela peut vous intéresser: Demi Rose devient une reine rouge coquette pour Halloween

Bien que lorsqu’elle était accompagnée dans sa voiture, elle ne portait qu’un bandeau d’oreilles de lapin de couleur noire et rose, car son masque ne lui allait sûrement pas à cause de sa taille.

Il y a 21 heures, vous avez partagé un vidéo là aussi où il semblait faire la fête dans sa voiture, c’était sûrement un prolongement de ce qu’il avait apprécié cette nuit-là

Noelia était un lapin mignon avec un body noir pour Halloween | Instagram noeliaofficial

.

Comme vous l’avez vu dans ses publications, il y a peu d’occasions où elle partage quelque chose de différent qui n’est pas lié à sa musique et à ses projets, elle se concentre toujours dessus à 100%, pour cette raison on pense qu’elle s’adressait ou plutôt s’adressait une fête.

Dans la camionnette Noélia Elle était accompagnée d’autres personnes, bien qu’on ne puisse voir que le bras de l’une d’entre elles et de celui qui enregistre la vidéo, la chanteuse interprète de « I Touch My Self ».

Noelia fait quelques mouvements avec ses hanches qui déclencheraient immédiatement l’imagination de ses fans.

CLIQUEZ ICI SI VOUS VOULEZ VOIR LA VIDÉO.

Il est mentionné que la chanteuse apporte la fête avec elle, car dans son camion il y a des lumières colorées qui nous rappellent une fête fantastique.

C’est sûrement pour cela qu’ils lui ont donné plus d’un demi-million de vues et aussi plus d’un millier de commentaires, notamment à cause de la position dans laquelle il se trouve au début de la vidéo, ce qui est assez frappant, car son corps est perdu parmi ses charmes plus tard.

Tu sais vraiment t’amuser, tu es une très belle fille « , » Wow wow wow !! Comme tu es belle !! », ont commenté certains fans.

Sûrement Noélia Il en a laissé plusieurs sans voix et ils n’ont rien fait d’autre que de rejouer la vidéo encore et encore, probablement certains de ses fans ont finalement décidé de s’abonner à son compte VIP Cherryland pour trouver plus de vidéos de ce style, vous ne trouvez pas ?