Noelia séduit ses fans avec un body sexy en dentelle blanche

Pour les internautes, l’une des chanteuses les plus séduisantes est certainement Noelia, qui grâce à ses publications a fait des millions de soupirs depuis plusieurs années, la même chose s’est produite récemment avec un body en dentelle blanche.

En plus d’être chanteuse Noélia C’est aussi une femme d’affaires à succès, un mannequin et une philanthrope qui aime aider les autres, ayant toujours quelque chose de productif à offrir au public, pas seulement coquette et audacieuse, comme ses fans ont l’habitude de le voir.

Cependant, plus il apprend un peu sa silhouette, plus ils sont ravis, alors il a tendance à leur plaire en permanence.

Comme cela s’est produit récemment avec cette photo qu’il a publiée il y a quelques minutes à peine, il l’a fait via son compte Instagram officiel.

Dans cette photographie coquette on la voit accompagnée, mais pas par une personne plutôt qu’un objet que plus d’un aimerait échanger de place.

Noelia posant dans un body en dentelle envoûte avec son teddy | Instagram noeliaofficial

Noélia Il serre dans ses bras un énorme animal en peluche en forme de pingouin avec des cache-oreilles rouges, puisque ces oiseaux proviennent d’endroits froids, les objets qu’il porte dans ses oreilles sont sûrement censés atténuer le froid, un détail assez ingénieux de la part du créateurs.

En plus de cette poupée coquette et porte-bonheur, la chanteuse coquette a pris la vedette d’elle grâce à la tenue extrêmement coquette qu’elle porte, c’est un body blanc à manches longues avec de la dentelle et une ceinture noire qui s’ajuste à sa taille.

En plus de ce body audacieux, le chanteur et la chanteuse de « I Touch My Self » porte des bas résille nude et des bottes noires hautes qui se démarquent immédiatement.

Malgré les nombreuses occupations qu’exerce cette femme d’affaires à succès, elle prend toujours le temps de créer du contenu qui fascinera ses followers sur Instagram, Celebriffy et Cherryland VIP, les deux dernières sont les nouvelles plateformes qu’elle a lancées et qui se sont développées en quelque sorte. accéléré.

Cette beauté blonde était dans sa chambre, dans des vidéos précédentes, nous avons vu la literie, où elle montre généralement ses charmes pendant qu’elle s’enregistre, maintenant nous avons eu l’occasion de connaître sa chambre un peu plus en détail.

Noelia s’est imposée comme l’une des stars du divertissement les plus réussies, au fil des ans, sa musique continue de sonner et est l’une des préférées, même d’autres artistes ont eu la chance d’interpréter certains de ses succès, devenant de plus en plus populaires.