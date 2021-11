Noelia séduit vêtue d’un body transparent et de bas en vidéo

Noelia chante l’un de ses tubes avec des collants et un corps de dragueur | Instagram

« Pas une larme de plus » est le single que Noelia jouait dans l’une de ses dernières vidéos, alors que la belle chanteuse portait un corps coquet et aussi des bas transparents.

La vidéo de Noélia a été publié sur son compte Instagram officiel, où l’on trouve beaucoup de contenus de ce type, cependant, il est toujours surprenant de voir qu’il publie de nouvelles images exhibant ses charmes.

Le single qu’il interprète dans sa vidéo fait partie de son album sorti en 2000 intitulé « Hitting Strong », que vous pouvez actuellement écouter sur Dezeer, Youtube Music et Spotify.

Dans le vidéo officiel nous pouvons apprécier une Noelia déterminée à oublier l’amour de sa vie et trouver quelqu’un de mieux, faire ses valises et partir, ce single a une durée de 3:41 minutes dans sa vidéo officielle, nous le partagerons avec vous tout de suite.

Pour la belle femme d’affaires, la voir interpréter l’une de ses chansons des premiers albums est tout simplement excitant, car elle continue de maintenir son énergie et surtout sa beauté, même si en réalité il semble qu’aujourd’hui elle soit plus belle que jamais.

Actuellement Noélia Elle n’a aucune honte à montrer ses charmes ainsi que sa silhouette exquise, tout en faisant la promotion de ses vêtements Noelicious encore et encore, c’est la meilleure publicité que ses fans puissent avoir.

Cette fois, cette beauté porte des bas noirs transparents qui nous permettent d’admirer sa belle peau ainsi que ses charmes de dos, le body qu’elle porte a également des transparences qui nous permettent de voir ses charmes supérieurs.

La différence est que son corps séduisant et frappant a un motif que certains pourraient un peu confondre, ce n’est qu’en faisant un peu plus attention que vous pourrez apprécier ses intérieurs noirs.

CLIQUEZ ICI SI VOUS VOULEZ VOIR LA VIDÉO.

La chanteuse, mannequin et femme d’affaires danse un peu depuis son balcon avec l’une des plus belles vues sur la plage, comme elle l’a fait avec certaines de ses anciennes vidéos, sa beauté et celle du paysage sont indescriptibles.

Bien qu’à cette occasion elle n’ait partagé aucune description, ce n’était pas nécessaire car les soupirs et l’émotion de la contempler danser avec des mouvements lents pour ses fans étaient suprêmes, comme preuve en sont plus de 22 000 reproductions et commentaires qui semblent soupirs constants.

Pour cette beauté portoricaine, il a été très facile de chouchouter ses fans car elle est de nature coquette, donc ce n’est pas difficile du tout de le faire.