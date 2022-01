Noelia s’exhibe avec un regard translucide, dans une vidéo coquette

Noelia se pare d’un micro short prêt à se promener | Instagram

Attirant toujours l’attention de ses followers, la chanteuse coquette Noelia, qui est aussi une femme d’affaires influente, est apparue dans vidéo exhibant ses charmes et ses courbes avec un regard intense, prête à faire une promenade coquette la nuit.

Cette femme impressionnante connaît parfaitement le goût de ses followers, qui, excités à chaque nouvelle publication qu’elle fait, leur donne envie d’en voir un peu plus, ce n’est pas pour rien qu’elle est une célébrité préférée parmi les réseaux sociaux.

Avec un micro court l’interprète de « Yo No Failé » Noélia, Il nous a offert quelques instants de délice pour ses fans, où il a porté ses derniers charmes.

J’attends mon ascenseur… Sortir se promener et prendre un bain nocturne », a commenté Noelia.

Plusieurs fans de la femme d’affaires ont un peu plaisanté avec ce look dragueur et révélateur, mentionnant que le temps était un peu glacial et qu’elle avait besoin de se couvrir un peu, un de ses fans lui disait de toute urgence qu’elle avait besoin de ce short.

Noelia montre toujours ses charmes avec ses plus belles tenues | Instagram noeliaofficial

Noelia portait un haut rouge à manches longues avec une encolure ronde, ainsi qu’un short qui révélait ses charmes ultérieurs et en dessous, elle portait une paire de bas noirs, accompagnée d’une paire de hautes bottes noires.

D’après ce qui apparaît dans son message il y a un jour, la chanteuse, mannequin et femme d’affaires séduisante était prête à se baigner dans le ciel étoilé de la plage de Fort Lauderdale, profitant d’une soirée romantique tout en se promenant.

Sa vidéo compte désormais plus de 35 000 reproductions, provoquant des soupirs et sûrement l’imagination de plusieurs internautes s’emballera une fois qu’ils auront prêté attention à la vidéo, surtout lorsque Noelia se penche un peu pour ramasser ses clés juste devant la caméra.

Noelia en attendant de nouvelles infections, prends soin de ses fans

Cette beauté a non seulement annulé sa participation à l’un des événements les plus importants de l’année à Bayfront Park, dans le but de protéger ses fans pour éviter de nouvelles infections avec la nouvelle vague et surtout la nouvelle variante appelée omicron du virus qui a causé la pandémie .

Sur son compte Instagram, il a également fait la promotion de son entreprise PROTECOM, avec laquelle il a aidé des millions de personnes à avoir une plus grande projection, grâce aux capsules désinfectantes qui appartiennent à son entreprise.

Noelia a mentionné dans sa description qu’elle et son entreprise s’étaient engagées à continuer d’aider les entreprises et les institutions à prendre des mesures sanitaires avec les équipes qu’elles manipulent chez PROTECOM.